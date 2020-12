बस स्थानक परिसरात स्वच्छतागृहाअभावी प्रचंड गैरसोय; ज्येष्ठ नागरिक, महिलावर्गाची कुचंबणा

विसापूर (जि. सातारा) : तीर्थक्षेत्र आणि सदैव गजबजलेली बाजारपेठ असलेल्या पुसेगाव (ता. खटाव) बस स्थानक परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची सुविधा नसल्याने नागरिकांची विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलावर्गाची गैरसोय होत आहे. पुसेगावात महसूल कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, जिल्हा बॅंका, आरोग्य केंद्र, महावितरण कार्यालय, हायस्कूल, कॉलेज असल्याने दररोज हजारो नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी येतात, तसेच येथे लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्री सेवागिरी महाराज देवस्थान असल्याने भाविकांची वर्दळ असते. त्यातच पुसेगाव बाजारपेठेस परिसरातील 30 ते 35 गावांचा संपर्क

येत असल्याने नोकरवर्ग, खासगी डॉक्‍टरांकडे येणारे रुग्ण, बाजार करण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने येत असतात; परंतु गावात सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने

त्यांची प्रचंड गैरसोय होत असते. यापूर्वी बस स्थानक परिसरात पुसेगाव ग्रामपंचायतीच्या निधीतून स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करण्यात आले होते; परंतु पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीचा विरोध डावलून अतिक्रमणाच्या नावाखाली बस स्थानक परिसरातील अत्यावश्‍यक असणारे स्वच्छतागृह पाडले. परिणामी पर्यायी स्वच्छतागृहाची सोय उपलब्ध नसल्याने पुसेगाव बाजारपेठेत मागील पाच वर्षांपासून व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिकांची, तसेच महिलावर्गाची कुचंबणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. आशा, आरोग्य सेविकांवर कुष्ठ, क्षयरुग्ण शाेधण्याची जबाबदारी सद्यःस्थितीत महिलांसाठी पुसेगावात एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने महिला, तसेच शाळकरी विद्यार्थिनींना ओळखीच्या व्यक्तीकडे विनंती करून वैयक्तिक शौचालयाचा वापर नाइलाजाने करावा लागत आहे, तर काहींना ती सुविधाही मिळत नसल्यामुळे मोठी अडचण होत आहे. ज्येष्ठ नागरिकही बाजारपेठेमध्ये येतात. मात्र, स्वच्छतागृहाच्या गैरसोयीमुळे हैराण झालेले दिसून येतात. नैसर्गिक विधीचा वेग रोखल्याने पोटांच्या आजारांना बळी पडावे लागते. नागरिकांच्या वैयक्तिक आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या समस्येकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी जातीने लक्ष देऊन, बस स्थानकाजवळ आणि मुख्य बाजारपेठेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने केली जात आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

