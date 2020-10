प्रशासनाच्या नाकावर टिचून युवकांनी स्वखर्चातून बुजवले खड्डे!

सायगाव (जि. सातारा) : येथील तरुणांनी गेली सहा महिने रस्त्यामध्ये पडलेले मोठमोठे खड्डे स्वखर्चाने व श्रमदान करत भरून घेत एक आदर्श घालून दिला आहे. मेढा येथे जाण्यासाठी महत्त्वाच्या मार्गावर असणाऱ्या रायगाव हायस्कूल ते सायगाव या दरम्यान रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली असून जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले होते. वाहन चालवतानाही वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागते. दररोज या खड्ड्यांमुळे छोटे-मोठे अपघात होत होते. मात्र, तरीही बांधकाम विभाग सुस्त असल्याचे दिसत होते. गेली सहा महिने या खड्ड्यांच्या मार्गातूनच प्रवास करावा लागत होता. या सर्व गोष्टींचा विचार करत सायगावच्या युवकांनी एकत्र येत वर्गणी जमा करत या मार्गावरील खड्डे स्वखर्चाने मुरूम टाकून दिवसभर भरून घेतले. या मार्गावर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रस्त्याची परवड झालेली असताना कोणताही अधिकारी, पदाधिकारी याकडे लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे दिसत असल्याने या युवकांनी खड्डे भरून घेत एक मोठा आदर्श या सर्वांना घालून दिला आहे. गेल्यावर्षीदेखील अशाच प्रकारे याच युवकांनी असेच खड्डे भरून घेतले होते. VIDEO : तहसिलदारांच्या रिकाम्या खुर्चीलाच गाऱ्हाणे; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अनोखा फंडा! त्यामुळे संबंधित बांधकाम विभागाचे काम दरवर्षी हे युवक करत आहेत. हे काम करताना जाणारे-येणारे प्रवासीदेखील त्यांच्या कामासाठी हातभार लावत त्यांचे कौतुक करत होते. त्यांनी भरून घेतलेल्या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनाचालक वर्गातून त्यांचे कौतुक होत आहे. याकामी पुढाकार घेतलेल्या अशोक देशमुख, राहुल देशमाने, अजित साखरे, संतोष सावंत, संदीप देशमुख यांच्यासह युवकांचे येथील सरपंच अजित आपटे, तलाठी अमोल पाटील, ग्रामसेवक संदीप सावंत, रिक्षा संघटना, वाहनचालकांसह ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

