Karad offroaders, Vadgaon Haveli: वडगाव हवेलीत ऑफरोडिंगचा थरार! देशभरातील ८५ वाहनांचा सहभाग, गोव्याच्या सिद्धेश नाईकचा किताब

शेणोली: टीम कऱ्हाड ऑफरोडर्स यांच्या वतीने वडगाव हवेली (ता. कऱ्हाड) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ऑफरोड सीझन २’ या राष्ट्रीय स्तरावरील ऑफरोडिंग स्पर्धेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. देशाच्या विविध राज्यांमधून आलेल्या ८५ हून अधिक ऑफरोड वाहनांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.तीन दिवस चाललेल्या या स्पर्धेदरम्यान आव्हानात्मक चिखलमय ट्रॅक, तीव्र चढ-उतार, खडकाळ मार्ग आणि नैसर्गिक अडथळ्यांवरून वाहन चालविताना स्पर्धकांनी दाखविलेल्या धाडसामुळे प्रत्येक ट्रॅकवर प्रेक्षकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. खुल्या गटामध्ये गोवा येथील सिद्धेश नाईक यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. पुण्याचे सर्जेराव कवडे यांनी द्वितीय, तर विजापूर (कर्नाटक) येथील मनोज बिराजदार यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला..डिझेल मॉडिफाईड गटात गोवा येथील स्टीवन फर्नांडिस यांनी प्रथम, पुण्याचे सर्जेराव कवडे यांनी द्वितीय आणि गोव्याचे अभिषेक पवार यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. पेट्रोल मॉडिफाईड गटात गोवा येथील तेजन फल्लारी यांनी प्रथम, कोल्हापूरचे साईश संकपाळ यांनी द्वितीय, तर गोव्याचे सॅम रोड्रिक्स यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला. डिझेल एक्स्पर्ट गटात बल्लारी (कर्नाटक) येथील विनोद केनेत यांनी प्रथम, साताऱ्याचे आसिफ फरास यांनी द्वितीय आणि गोव्याचे सिद्धेश नाईक यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. पेट्रोल एक्स्पर्ट गटात पाचगणीचे प्रताप कऱ्हाडकर यांनी प्रथम, पुण्याचे रितेश भिरे यांनी द्वितीय, तर पुण्याचेच कौस्तुभ मेमाणे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला..एसयूव्ही मॉडिफाईड गटात विजापूर (कर्नाटक) येथील हर्ष बागली यांनी प्रथम, मुंबईचे अमित शेटे यांनी द्वितीय आणि विजापूर (कर्नाटक) येथील उल्हास पाटील यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. एसयूव्ही स्टॉक थार गटात पुण्याचे सनी बेंजामिन यांनी प्रथम, सय्यद वसीफ यांनी द्वितीय, तर विक्रांत जामदार यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. एसयूव्ही स्टॉक जिमनी गटात कोल्हापूरचे रुद्र पाटील यांनी प्रथम, तर मुंबईच्या रितिका कश्यप यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला..स्टॉक एनडीएमएस गटात पुण्याचे सर्जेराव कवडे यांनी प्रथम, रवी भल्ला यांनी द्वितीय आणि महाबळेश्वरचे गिरीश नायडू यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. लेडीज कॅटेगरीमध्ये पुण्याच्या प्रेरणा भल्ला यांनी प्रथम, कविता देसाई यांनी द्वितीय, तर मुंबईच्या रुफिना गुप्ते यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी टीम कऱ्हाड ऑफरोडर्सच्या सर्व सदस्यांनी अनेक महिन्यांपासून अथक परिश्रम घेतले. ट्रॅक डिझाईन, सुरक्षा व्यवस्था, वैद्यकीय सुविधा, स्पर्धकांचे नियोजन आणि प्रेक्षक व्यवस्थापन यामुळे हा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील दर्जेदार मोटर स्पोर्ट्स स्पर्धा म्हणून ओळखला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.