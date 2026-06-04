सातारा

Karad offroaders, Vadgaon Haveli: वडगाव हवेलीत ऑफरोडिंगचा थरार! देशभरातील ८५ वाहनांचा सहभाग, गोव्याच्या सिद्धेश नाईकचा किताब

Siddhesh Naik wins open category off-road championship: वडगाव हवेलीत ऑफरोड सीझन २ला देशभरातून ८५ हून अधिक वाहनांचा प्रतिसाद; चिखलमय ट्रॅक, खडकाळ चढ-उतारांवर थरारक रेसिंग, गोव्याच्या सिद्धेश नाईकसह विविध गटांत विजेतेपदांची लयलूट
Goa’s Siddhesh Naik Emerges Champion in High-Octane Off-Road Event

Goa’s Siddhesh Naik Emerges Champion in High-Octane Off-Road Event

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सकाळ वृत्तसेवा
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शेणोली: टीम कऱ्हाड ऑफरोडर्स यांच्या वतीने वडगाव हवेली (ता. कऱ्हाड) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ऑफरोड सीझन २’ या राष्ट्रीय स्तरावरील ऑफरोडिंग स्पर्धेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. देशाच्या विविध राज्यांमधून आलेल्या ८५ हून अधिक ऑफरोड वाहनांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदवला.

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