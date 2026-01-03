CM Devendra Fadnavis : मराठी भाषेच्या लोकमान्यतेसाठी प्रयत्नशील

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) - ‘मराठी भाषा वगळता अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार कोणती भाषा निवडायची याचे स्वातंत्र दिले आहे. मात्र, आता ती कधीपासून निवडायची याबाबत नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा दिला असून, आता तिच्या लोकमान्यतेसाठी प्रयत्नशील आहे,’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.येथे आयोजित ९९ व्या साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, उद्घाटक ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. मृदुला गर्ग, मावळत्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर, संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेचे महत्त्व लक्षात घेतले. मराठी भाषा ही अभिजात होतीच तिला राजमान्यता देण्याचे काम केले आहे. त्याचा उपयोग करून आता या भाषेला संपूर्ण भारतात लोकमान्यता मिळवून देण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. मराठी भाषा वगळता अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार आणखी कोणती भाषा समाविष्ट करावी याविषयी विचार सुरू आहे..कोणत्या वर्गापासून भाषा शिकवायची याचा विचार करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे. या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे. इंग्रजी, फ्रेंच जर्मन अशा परदेशी भाषांना आपण पायघड्या घालतो; परंतु भारतीय भाषांना मात्र विरोध करतो, ही भूमिका योग्य नाही; अशी खंत व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वभाषेचा सन्मान नक्कीच व्हायला हवा, त्याचवेळी इतर भाषांचेही स्वागत व्हायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..ते म्हणाले, ‘जगातील सर्व आक्रमणे पचवित आपण संस्कृती जिवंत ठेवली. विविध विचारांतून संस्कृती निर्माण होते. सातारा आणि साहित्य संमेलन यांचे अनोखे नाते आहे. आणीबाणीच्या काळात सातारा येथे झालेल्या साहित्य संमेलनात दुर्गाबाई भागवत यांनी अध्यक्ष या नात्याने विचारांच्या स्वातंत्र्यावर परखड भाष्य केले. विचारांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले. मराठी ही जोडणारी भाषा आहे.मराठी साहित्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले ते वारकऱ्यांनी आणि संतसाहित्याने. ही केवळ भक्तीची नाही तर मूल्यांची भाषा आहे. साहित्यिकांचे कार्य समाजाला दिशा देण्याचे आहे. त्यामुळे लोकशाही विचारांची ही अभिव्यक्ती साहित्यविश्वात कायम राहणे महत्त्वाचे आहे.’’.साहित्य संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नाहीराजकीय व्यक्तींचा साहित्य संस्थांमधील हस्तक्षेप वाढला आहे. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता जपली जावी, अशी अपेक्षा उद्घाटन समारंभात व्यक्त झाली होती. त्याला उत्तर देताना साहित्य संस्थांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, अशी ग्वाही देत असताना साहित्यिकांनी राजकारणात जरूर यावे; परंतु साहित्य विश्वात त्यांनी राजकारण आणू नये, अशी टिपण्णी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली..स्वीकाराचे राजकारण व्हावेमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणापूर्वी माजी संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांनी नूतन अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली. हा धागा पकडत भाषणाच्या सुरुवातीला ते म्हणाले, ‘राजकीय क्षेत्रातही इतक्या सहजपणे सूत्रे स्वीकारली पाहिजेत.’’ या वाक्यावर उपस्थितांमध्ये हशा पिकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.