Karad Accident: मातीचा ढीग अंगावर पडून दोन तरुणांचा मृत्यू; कऱ्हाड तालुक्यातील घटना, चरीत पाइप जोडण्यासाठी उतरले अन् काय घडलं?

उंडाळे: येथे ठाकराची मळी नावाच्या शिवारात ओढ्यावरील पाणी विहिरीत सोडण्यासाठी काढलेल्या चरीत पाइप जोडण्यासाठी उतरलेल्या दोघांचा मातीचा ढीग अंगावर पडल्याने आज गुदमरून मृत्यू झाला. किरण बाजीराव चव्हाण (वय ३०) व अमर रंगराव वडार (वय ३०, दोघेही रा. मनव, ता. कऱ्हाड) अशी मृत झालेल्यांची नावे आहेत. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.उंडाळे - मनव रस्त्यावर ठाकराची मळी नावाच्या शिवारात श्रीरंग हरी पाटील यांच्या शेताजवळ असणाऱ्या ओढ्यावरील विहिरीत पाणी सोडण्यासाठी सकाळपासून जेसीबीच्या साह्याने दहा ते बारा फूट चर काढण्याचे काम सुरू होते. चर काढल्यानंतर त्यामध्ये सिमेंटच्या पाइप टाकण्यासाठी मनव येथील किरण चव्हाण आणि अमर वडार यांना सिमेंटची पाइपलाइन जोडण्यासाठी सांगण्यात आले होते. चर काढून झाल्यानंतर जेसीबी ऑपरेटर व त्याच्यासोबत असणारे इतर जण बाजूला झाडाच्या सावलीला जेवण्यासाठी थांबले होते..या वेळी किरण आणि अमर यांनाही जेवण झाल्यानंतर थोडावेळ थांबून पाइपा टाकूया, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, किरण व अमर यांना इतर दुसऱ्या ठिकाणी काम असल्यामुळे लवकर जायचे होते. त्यामुळे त्यांनी कोणालाही न सांगता काढलेल्या चरीमध्ये सिमेंटच्या पाइपा जोडण्यासाठी उतरले असता त्या चरीमध्ये मातीचा ढीग दोघांच्या अंगावर पडून गुदमरून जागीच मृत्यू झाला. .बाजूलाच जेवण्यासाठी गेलेल्या जेसीबी ऑपरेटर यांना हे दोघे दिसेना झाल्यानंतर त्यांनी काढलेल्या चरीकडे धाव घेतली असता चरीमध्ये मातीचा ढीग पडल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. लगेच त्यांनी कोणताही विलंब न करता त्या दोघांना चरीमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बराच वेळ झाल्यामुळे अंगावर मातीचा ढीग पडल्यामुळे दोघांचा जागीच गुदमरून मृत्यू झाला होता..\rदोघांना चरीतून बाहेर काढून जवळच असलेल्या उंडाळे येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले असता रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत असल्याचे घोषित केले. या घटनेची फिर्याद कऱ्हाड तालुका पोलिस ठाण्यात देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.