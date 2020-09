ग्रामस्थांचे प्रसंगावधान, ट्रक पलटी होताच चालकाचे वाचवले प्राण!

आसू (जि. सातारा) : फलटण पूर्व भागातील आसू, राजाळे, बरड परिसरात बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गोखळी येथील ओढ्याला पूर आला. या पुलावरून पाणी वाहत असताना गॅस सिलिंडरच्या टाक्‍या घेऊन जाणारा ट्रक पलटी झाला. मात्र, ग्रामस्थांनी प्रसंगावधान राखून ट्रकचालकाला सुखरूप बाहेर काढले. पुरामुळे ओढ्याकाठची पिके, घरे, दुकानांचे नुकसान झाले. फलटण पूर्व भागातील आसू, बरड, राजाळे या महसुली मंडलात, तर निंबळक 82 मिलिमीटर पाऊस झाल्याने पूर्व भागातील अनेक ओढ्यांना पूर आले. रात्रीपासून फलटण-पंढरपूर व फलटण-आसू रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ बंद होती. शिंदेनगर-शिंदेवाडी येथील पूलही पाण्याखाली गेला आहे. गोखळी येथील ओढ्यालाही मोठा पूर आला. पुलावर तीन ते चार फूट उंचावरून पाणी वाहत असल्याने फलटण, बारामतीकडे जाणारी वाहतूक आज दुपारी दोनपर्यंत ठप्प होती. शिवविचार खरंच आपण अंमलात आणतो का? : अश्विनी महांगडे पुरामुळे ओढ्याकाठच्या पिकांचे नुकसान झाले, तसेच काहींच्या दुकानात व घरामध्ये पाणी शिरल्याने जनजीवन विस्कळित झाले. दरम्यान, आज दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास पुलावरून पाणी वाहत असताना चालकाने वाहत्या पाण्यात ट्रक घातल्याने तो पलटी झाला. येथील ग्रामस्थांनी चालक श्री. संकपाळ यांना सुखरूप बाहेर काढले. ट्रकमध्ये असलेल्या सिलिंडर टाक्‍या साखळीने एकमेकांना बांधल्या असल्याने मोठा अनर्थ टळला. दर वर्षीच्या पावसाळ्यात हा पूल पाण्याखाली जातो. त्यामुळे पुलाची उंची वाढवण्याची मागणी होत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

