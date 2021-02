फलटण शहर (जि. सातारा) : फलटण- पंढरपूर मार्गावर राजुरी (ता. फलटण) येथील सुरभी हॉटेल व साधुबुवा मंगल कार्यालयाच्या समोर ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्‍टर व कारमध्ये झालेल्या अपघातात दोन जण ठार झाले. याबाबत फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यांतर्गत बरड पोलिस दूरक्षेत्रातून मिळालेली माहिती अशी, की रविवारी (ता. 31) रात्री नऊच्या दरम्यान ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्‍टर (एमएच 42 एएफ 6518) हा ऊस घेऊन फलटण येथील स्वराज साखर कारखान्याकडे निघाला होता. फलटणहून नातेपुतेच्या दिशेने चाललेली कार (एमएच 42 ए 2482) या गाडीच्या चालकाने चुकीच्या दिशेने जाऊन राजुरी येथील सुरभी हॉटेलसमोर ट्रॅक्‍टरला समोरून जोरदार धडक दिली. त्यामध्ये मोहन महिपती कदम (वय 55, रा. कुरवली, ता. इंदापूर व चालक जितेंद्र उत्तम रणवरे वय 45 रा. सणसर, ता. इंदापूर) दोघे गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान दोघे ठार झाले आहेत. या अपघाताची तक्रार कदम यांचे मेव्हणे तेजस विष्णू यादव (रा. राजुरी, ता. फलटण) यांनी दिली असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक संजय बोंबले करत आहेत. मानलं! पालकमंत्री असावा तर असा; गाड्यांचा ताफा थांबवत बाळासाहेबांची अपघातग्रस्त दाम्पत्याला मदत Edited By : Siddharth Latkar

