MD Drugs Seized : कऱ्हाडच्या शेणोली गावाजवळ एमडी ड्रग्जसह दोघांना सापळा रचुन पोलिसांनी घेतले ताब्यात

कऱ्हाड - शेणोली एसटी थांबा परिसरात एमडी ड्रग्ज मॅफेड्रॉन विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना तालुका पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे कसुन चौकशी केल्यावर त्यांच्या ताब्यातून १.८९० ग्रॅम वजनाचे एमडी ड्रग्ज दोन मोबाईल, दुचाकी असा ८० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजय यशवंत कापूरकर (रा. जुळेवाडी, ता. कऱ्हाड) याला ताब्यात घेण्यात आले असुन यात एका अल्पवयीनाचाही सहभाग असल्याचे तालुका पोलिस निरीक्षक शितलकुमार कोल्हाळ यांनी सांगीतले. .पोलिसांची माहिती अशी - पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थ विरोधातील मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. या मोहिमेबाबत पोलीस उपाधिक्षक राजश्री पाटील यांनी प्रभारी अधिकाऱ्यांना अंमली पदार्थ विक्री करणारे, अमली पदार्थ वापरणाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे..त्यानुसार तालुका पोलीस निरीक्षक कोल्हाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश भुजबळ, पोलिस उपनिरीक्षक साक्षात्कार पाटील, सहाय्यक फौजदार तावरे, हवालदार राजेंद्र पाटोळे, श्री. कोळी, शशि काळे, श्री. जाधव, श्री. चिंचकर, हवालदार डेरे यांनी शेणोली बस थांबा परिसरात सापळा लावुन दोघांना ताब्यात घेतले..संबंधितांची अंगझडती घेतली असता त्यांच्याकडे १.८९० ग्रॅम वजनाचे एमडी ड्रग्ज सापडले. त्यांच्याकडुन ड्रग्जसह दोन मोबाईल, दुचाकी असा ८० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजय यशवंत कापूरकर याला ताब्यात घेण्यात आले असुन दुसऱ्या संशयीत अल्पवयीन आहे. याप्रकरणी संबंधितावर अंमलपदार्थ विरोधी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय पाटील पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.