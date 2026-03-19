VIRAL VIDEO : खासदार उदयनराजेंनी ज्याचं कौतुक केलं, तो पोलिस अधिकारी नेमका आहे तरी कोण? इन्स्पेक्टरच्या अनोख्या एन्ट्रीने साताऱ्यात जोरदार चर्चा!

सातारा : शहरातील जलमंदिर पॅलेसमध्ये एका आगळ्यावेगळ्या पाहुण्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. खाकी वर्दी, अंगात दरारा आणि हातात पुष्पगुच्छ घेऊन आलेल्या एका 'पोलिस इन्स्पेक्टर'ने थेट खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) यांची भेट घेतली..मात्र, हा खरा पोलिस अधिकारी नसून आपल्या कलेची जोपासना करणारा एक बहुरूपी कलाकार असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. त्याच्या या वेगळ्या संवादशैलीमुळे जलमंदिर परिसरात हास्याची लहर पसरली. महाराजांसमोर उभे राहून त्याने आपल्या खास शैलीत विनोदी सादरीकरण केले, ज्यामुळे उदयनराजेंनाही (Udayanraje Bhosale Jalmandir Palace news) आपले हसू आवरता आले नाही..ग्रामीण भागात गावोगावी फिरून लोकांचे मनोरंजन करणारी बहुरूपी ही पारंपरिक कला काळाच्या ओघात दुर्मिळ होत चालली आहे. मात्र, हीच कला जिवंत ठेवण्यासाठी या युवकाने पोलिस इन्स्पेक्टरचा वेश परिधान करत लोकांसमोर अनोखे सादरीकरण केले..या कलाकाराच्या कलेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही मनापासून कौतुक केले असून, अशा लोककलांना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.