Udayanraje Kesari Bullock Cart Race in Satara : साताऱ्यात बैलगाडा शर्यतीचा थरार; अंगावर काटा आणणारी चुरस, 'उदयनराजे केसरी' किताबावर कुणी कोरलं नाव? पाहा VIDEO

Grand Success of Udayanraje Kesari Bullock Cart Race in Satara : साताऱ्यातील लिंब येथे झालेल्या ‘उदयनराजे केसरी’ बैलगाडा शर्यतीत बकासूर आणि बादल या बैलजोडीने १ लाख ५१ हजार ७ रुपयांचे प्रथम पारितोषिक जिंकत स्पर्धेत बाजी मारली.
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील लिंब (ता. सातारा) येथे रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने ‘उदयनराजे केसरी’ भव्य बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी ही ओपन बैलगाडा शर्यत (Udayanraje Kesari Bullock Cart Race) भरविण्यात येते. यंदाही राज्यभरातून हजारो स्पर्धकांनी सहभाग घेत स्पर्धेला रंगत आणली.

