Udayanraje Kesari Bullock Cart Race in Satara : साताऱ्यात बैलगाडा शर्यतीचा थरार; अंगावर काटा आणणारी चुरस, 'उदयनराजे केसरी' किताबावर कुणी कोरलं नाव? पाहा VIDEO

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील लिंब (ता. सातारा) येथे रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने 'उदयनराजे केसरी' भव्य बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी ही ओपन बैलगाडा शर्यत (Udayanraje Kesari Bullock Cart Race) भरविण्यात येते. यंदाही राज्यभरातून हजारो स्पर्धकांनी सहभाग घेत स्पर्धेला रंगत आणली..रक्षक प्रतिष्ठानचे सुशील मोझर यांच्या पुढाकाराने आयोजित या शर्यतीत विविध गटांतून चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. अंतिम फेरीत बकासूर आणि बादल या बैलजोडीने दमदार कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला. विजेत्या बैलजोडीस १ लाख ५१ हजार ७ रुपयांचे रोख पारितोषिक प्रदान करण्यात आले..स्पर्धा पाहण्यासाठी सातारा जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातूनही बैलगाडा शौकिनांनी मोठी गर्दी केली होती. पारंपरिक जल्लोष, टाळ्यांचा कडकडाट आणि घोषणाबाजी यामुळे मैदानात उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते. आयोजनाची उत्कृष्ट व्यवस्था आणि शिस्तबद्ध नियोजनामुळे कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला..