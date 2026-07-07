सातारा

Pune-Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे उड्डाणपुलावरचा रस्ता गेला वाहून; कोट्यवधींच्या कामाची पावसाने केली पोलखोल, वाहनधारकांकडून तीव्र संताप

Udtare Flyover road damage after heavy rain : सततच्या मुसळधार पावसामुळे उडतरे उड्डाणपुलावरील डांबर उखडून मोठे खड्डे पडले आहेत. वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Pune Bengaluru Highway dangerous potholes

Pune Bengaluru Highway dangerous potholes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उडतरे (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे येथील उड्डाणपुलावर पावसाच्या पहिल्याच सरींनी विकासकामांच्या दाव्यांची पोलखोल केली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेले काम काही दिवसांचा पावसात रस्त्यावरील डांबर पूर्णपणे उखडून निघाले (Pune Bengaluru Highway potholes in Satara) असून, ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. निकृष्ट कामाची पावसानेच पोलखोल केली आहे.

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