Pune-Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे उड्डाणपुलावरचा रस्ता गेला वाहून; कोट्यवधींच्या कामाची पावसाने केली पोलखोल, वाहनधारकांकडून तीव्र संताप

उडतरे (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील उडतरे येथील उड्डाणपुलावर पावसाच्या पहिल्याच सरींनी विकासकामांच्या दाव्यांची पोलखोल केली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेले काम काही दिवसांचा पावसात रस्त्यावरील डांबर पूर्णपणे उखडून निघाले (Pune Bengaluru Highway potholes in Satara) असून, ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. निकृष्ट कामाची पावसानेच पोलखोल केली आहे. .सतत पडणाऱ्या पावसामुळे उड्डाणपुलावरील डांबर वाहून गेले आहे. त्यामुळे झालेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने दुचाकीस्वारांसह चारचाकी वाहनांनाही जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि मुसळधार पावसात एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे..Koyna Dam Update : अवघ्या काही तासांत कोयना धरणाचा पाणीसाठा 30 TMC पार; पुढील 24 तास 'हायअलर्ट', गावांना दरडीचा धोका, धरण प्रशासनाचा मोठा इशारा.महामार्ग प्रशासनाने मोठ्या अपघाताची वाट न पाहता तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती करावी, संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. येथील खड्डे मुजविण्यासाठी केलेली तात्पुरती मलमपट्टी काही तास टिकते आणि पुन्हा रस्ता उखडतो. पहिल्याच पावसात रस्त्याची झालेली दुरवस्था ही निकृष्ट दर्जाच्या कामाची पोच आहे. त्यामुळे उडतरे येथील उड्डाणपुलावरील रस्त्याची तातडीने दर्जेदार आणि कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी परिसरातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.