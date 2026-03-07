Nitin Gadkari : पुणे-बंगळूर महामार्गावर प्रवास करताय? उंब्रजच्या 'त्या' जीवघेण्या कोंडीतून आता कायमची सुटका, गडकरींकडून 133 कोटींच्या 'सिंगल पिलर' पुलाला मंजुरी!

कराड (सातारा) : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील उंब्रज (ता. कऱ्हाड) येथील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची समस्या सोडवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘सिंगल पिलर’ (पारदर्शक) उड्डाणपुलाला अखेर केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. कामासाठी सुमारे १३३.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी (Minister Nitin Gadkari) पत्राद्वारे ही माहिती दिली. या पुलासाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे..उंब्रज ही ३० ते ४० गावांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ (Central Government Approves ₹133.45 Crore Single Pillar Flyover at Umbraj) आहे. शहराच्या मध्यभागातून राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने शहराचे दोन भाग झाले आहेत. चिपळूण-पंढरपूर हा राज्य महामार्गही याच ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाला मिळतो. सध्या असलेला अंडरपास अपुरा असून, पावसाळ्यात तेथे पाणी साचते. वाढत्या नागरीकरणामुळे येथे अपघातांचे प्रमाण वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर, कऱ्हाडच्या धर्तीवर उंब्रजलाही सिंगल पिलर पूल असावा, अशी मागणी स्थानिकांनी लावून धरली होती..Vasota Fort Tourism Development : वासोटा किल्ल्याचं रूप पालटलं! आता दरीच्या टोकावर उभं राहून फोटो काढणं होणार सोपं; गडावर वन विभागानं असं काय केलंय?.पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पत्रस्थानिक नागरिकांच्या मागणीनंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २४ ऑगस्ट २०२३ पासून नितीन गडकरी यांच्याकडे पत्रव्यवहार आणि दूरध्वनीद्वारे सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांनी स्वतः उंब्रजला भेट देऊन पाहणी केली होती. गडकरी यांनी या मागणीची दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला पुलाची व्यावहारिकता तपासण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालावर श्री. चव्हाण यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या पुलाला हिरवा कंदील मिळाला. निधी मंजूर झाल्याबद्दल श्री. चव्हाण यांनी मंत्री गडकरी यांचे पत्राद्वारे आभार मानले आहेत..Sangola Bribery Case : एसीबीचा मोठा दणका! सांगोल्यात लेडी ऑफिसरच्या सांगण्यावरून ड्रायव्हरने घेतली 7 हजारांची लाच; सातबारावर नाव चढवण्यासाठी मागितले पैसे.श्रीनिवास पाटील यांचाही पाठपुरावाश्रीनिवास पाटील यांनीही खासदार असताना या प्रश्नावर लोकसभेत आवाज उठवला होता. उंब्रजमधील शासकीय कार्यालये, बँका, शाळा आणि रुग्णालये यांची व्याप्ती लक्षात घेऊन त्यांनी पारदर्शक उड्डाणपुलाची गरज केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांच्या संपर्क कार्यालयातून कळविल्यानुसार, सातत्याने केलेल्या पत्रव्यवहारामुळे तांत्रिक बाबींची पूर्तता होऊन आता १३३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..कऱ्हाड व उंब्रज दोन्ही ठिकाणी वाहतुकीची समस्या गंभीर होत होती. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार सिंगल पिलर उड्डाणपूल होणे आवश्यक होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे भविष्यातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास आणि जीवितहानी टाळण्यास मदत होईल.- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.