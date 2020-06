अवैध गुटखा आणण्यासाठी महिलांचा वापर!

उंब्रज (जि. सातारा) : लॉकडाउनच्या काळामध्ये अलिशान गाड्यांमधून अवैध गुटखा व तंबाखू महाराष्ट्रात पोच केला जातो, तर काही व्यावसायिक नवीन शक्कल लढवत स्वतःच्या अलिशान कारमधून गुटखा आणण्यासाठी आपल्या घरातील महिला घेऊन फिरत आहेत. त्यामुळे कोठे तपासणी केली जात नाही. याकडे पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने या व्यावसायिकांचे फावले आहे. उंब्रजसह मसूर परिसरात अवैध गुटखा आणि तंबाखू विक्री सुरू असून, या अवैध विक्रीवर पोलिसांसह अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून उंब्रजसह पाली, तारळे, चरेगाव, इंदोली, चोरे, चाफळ, मसूर यांसह अन्य भागांत गुटखा विक्री सुरू आहे. किरकोळ कारवाईचा बडगा उगारत आपले काम कागदावर घेऊन कामाची थाप मारून घेण्यात संबंधित विभाग धन्यता मानताना दिसतो आहे. लॉकडाउनच्या काळातही उंब्रज, मसूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठा असलेल्या गावांमध्ये गुटखा व तंबाखू विक्रीने उच्छाद मांडलेला असून, संबंधितांवर असणारा संबंधित विभागाचा जरब कमी झाल्याचे एक प्रकारे जाणवत आहे. अवैध गुटखा, तंबाखू विक्री बिनधास्त कोणाच्या आशीर्वादाने असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. गुटखा बंदी असल्याने व्यावसायिक तिपटीच्या दराने गुटखा विक्री करून बक्कळ पैसा कमवत आहेत, तरी संबंधित विभाग या अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई करणार का? असा

सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. अलिशान वाहनांतून गुटखा पोच उंब्रज परिसरातून राजरोसपणे दुचाकीसह अलिशान चारचाकी वाहनातून गुटखा पोच केला जातो. पोलिस यंत्रणा याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे, तर अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग तडजोड करीत याकडे पाठच फिरवत असल्याचे दिसून येत असल्याची चर्चा नागरिकांतून होत आहे. दूरावलेले लेकरू पाच दिवसांनी आईच्या कुशीत

