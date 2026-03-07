Vasota Fort Tourism Development : वासोटा किल्ल्याचं रूप पालटलं! आता दरीच्या टोकावर उभं राहून फोटो काढणं होणार सोपं; गडावर वन विभागानं असं काय केलंय?

कास (सातारा) : राज्यभरातील ट्रेकर्ससह पर्यटकांना भुरळ घालणाऱ्या वासोटा किल्ल्यावर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विशेषत: खोल दऱ्यांच्या कडांवर लोखंडी रेलिंग बसवण्याचे काम वेगाने सुरू (Vasota Fort Satara Tourism) आहे. दोन तासांची पायपीट करत कामगारांकडून डोक्यावरून गडावर साहित्य पोहोचवले जात आहे. दरम्यान, कोयना खोऱ्यातील या व्याघ्रगडावर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी वन विभागाच्या (Forest Department Satara) साहाय्याने हे काम करण्यात येत आहे..कोयना धरणाच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागरातून बोटीने वासोट्याच्या पायथ्याला पोहोचता येते. त्यानंतर घनदाट अरण्यातून दोन तासांच्या पायपिटीनंतर गडावर जाता येते. सुटीच्या दिवशी साधारणत: तीन ते चार हजार पर्यटक किल्ल्याला भेट देत असतात. यावेळी किल्ल्यावरून दिसणारे निसर्गाचे रूप विलक्षण ठरते. उंचच उंच कडे अन् प्रचंड खोल दऱ्या मनात धडकी भरवतात. याचवेळी गडाच्या तिन्ही बाजूने असलेले धोकादायक कडे डोळ्यांचे पारणे फेडतात..Mahabaleshwar Bandh News : महाबळेश्वर उद्या कडकडीत बंद! रंगपंचमीच्या दिवशीच पर्यटकांची होणार कोंडी? पाहा नक्की काय घडलंय?.दरम्यान, सुरक्षेच्या दृष्टीने लोखंडी रेलिंग बसवण्यात येत असून, यामुळे पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा आनंद घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे मजबूत आणि पक्क्या रेलिंगमुळे गडाचे ऐतिहासिक सौंदर्य अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून पर्यटनवाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे या परिसरात पर्यटनासाठी नवनवीन सुविधा उपलब्ध होत असून, याचा व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील पर्यटनवाढीसाठी फायदा होणार आहे..Sairaj Patil UPSC Success : इंग्रजीचं टेन्शन विसरा! कराडच्या पठ्ठ्यानं मराठीतून शिकून यूपीएससीत मारली बाजी; 545 वी रँक मिळवत झाला IPS.बोट ॲम्बुलन्सची गरजवासोटा किल्ल्यावरील वाढती गर्दी लक्षात घेता आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी बोट ॲम्बुलन्सची सुविधा अत्यावश्यक आहे. सध्या ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने गंभीरप्रसंगी जीवितहानीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने बोट ॲम्बुलन्स सेवा सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे..वासोटा किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक पर्यटक ग्रुप लीडरच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून रील्स किंवा फोटोसाठी धोकादायक कड्यांवर जातात, ज्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होतो. व्याघ्र प्रकल्पाच्या या संवेदनशील परिसरात अपघात टाळण्यासाठी वन विभागाने हाती घेतलेला सुरक्षेचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे.- ओंकार ओक, सदस्य, राज्यस्तरीय साहसी पर्यटन समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.