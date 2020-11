अवैध वाळू वाहतूकदारांवर दंडात्मक कारवाई; परवानाही होणार कायमचा रद्द

वडूज (जि. सातारा) : तालुक्‍यात अवैध गौण खनिज उत्खनन, तसेच वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून अशा वाहनांची नोंदणी परवाना कायमचा रद्द करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रस्ताव देणार असल्याची माहिती तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी दिली, तसेच संबंधितांवर एमपीडीए ऍक्‍ट (महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ऍक्‍टिव्हिटी अधिनियम 1881) खाली कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस ऍक्‍टिव्हिटी अधिनियम 1881(एमपीडीए) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी ज्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये वाळू तस्कर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही कारवाई करण्यापूर्वी वाहनचालकास बाजू मांडण्याची संधी देऊन खातरजमा करावी, असे नमूद केलेले आहे. हा आदेश तीन वर्षांपूर्वी निर्गमित करण्यात आला आहे. बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात सध्या कलम 379 अन्वये चोरीचा गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे जामीन मिळवून गुन्हेगार मोकाट सुटतात. दांपत्यास मारहाणप्रकरणी शाहुनगरच्या सहा जणांवर गुन्हा याला प्रतिबंध घालण्यासाठी वाळूचोरीचा गुन्हा या ऍक्‍टखाली "दरोडा' ठरवला ठरवल्याने संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करणे सोयीचे झाले असून, त्याप्रमाणे कारवाई होणार आहे. जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शन व पाठबळामुळे या कारवाया करणे शक्‍य आहेत, तसेच आगामी काळात तालुक्‍यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीविरोधात कडक कारवाई केली जाणार आहे, असेही श्री. जमदाडे यांनी सांगितले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: The Vehicle Of The Sand Transporter Will Be Deregistered Satara News