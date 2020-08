वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात 50 बेडची होणार व्यवस्था

कऱ्हाड (सातारा) : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथील वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयाचा काही भाग कोविड सेंटर करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी नुकतीच येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. आवश्‍यकता भासल्यास उपजिल्हा रुग्णालयातील यंत्रणाही कोविडसाठी तयार राहावी, यासाठी ऑक्‍सिजनची सुविधा करण्यासह अन्य उपाययोजना करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी डॉक्‍टरांना सूचना केल्या. कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी अनेकदा बेड मिळत नसल्याची उदाहरणे घडत आहे. त्याचा विचार करून शासनाने आता उपजिल्हा रुग्णालयाचा काही भाग कोविड सेंटर करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू केली. जिल्हाधिकारी सिंह यांनी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात भेट दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे, गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार, पालिकेचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक खराडे यांच्यासह तेथील डॉक्‍टर उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात कोविड सेंटर सुरू केल्यास काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक व डॉक्‍टरांकडून घेतली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोविड सेंटरचा विचार करून तेथे ऑक्‍सिजनची सुविधा करण्यासह अन्य काही उपाययोजना करण्यासंदर्भात डॉक्‍टरांना सूचना केल्या. 50 बेडची होणार व्यवस्था... वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयातील खालच्या मजल्यावर संभाव्य कोरोना सेंटर सुरू करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तेथे सुमारे 50 बेडची उपलब्धता होईल, अशी व्यवस्था करण्याचे प्रयोजन आहे. तेथे ऑक्‍सिजन आणि व्हेंटिलेटरचीही व्यवस्था करण्याचे प्रयोजन आहे. तेथे 50 बेड उपलब्ध झाल्यामुळे कोरोना रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Venutai Chavan Sub-District Hospital at Karad will provide 50 beds to the corona patients