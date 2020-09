चाफळ कऱ्हाड एसटी तातडीने सुरू करा अशी ग्रामस्थांची मागणी

सातारा : संचारबंदी शिथिल झाल्याने तालुक्‍याच्या गावांना एसटीच्या गाड्या सुरू झाल्या. मात्र, ग्रामीण भागात अद्याप एसटी सुरू न झाल्याने नागरिकांना तातडीने कोठे जायचे असेल तर खासगी वाहने करावी लागत आहेत. यामुळे नागरिकांना निष्कारण पैशाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. चाफळ- कऱ्हाड, चाफळ- उंब्रज अशा गाड्या त्वरित सुरू कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.



सध्या जिल्ह्यात तालुक्‍यांना जोडणाऱ्या एसटी गाड्या सुरू आहेत; पण त्या गाडीपर्यंत जाण्यासाठी वाहने मिळता मिळत नाहीत. चाफळ येथून सातारा किंवा कऱ्हाडला जायचे झाल्यास नागरिकांना उंब्रज येथे जावे लागते; पण उंब्रज येथे जाण्यासाठी वाहनच मिळत नाही. ज्यांच्याकडे दुचाकी, चारचाकी वाहने आहेत ते फक्त आपल्या वाहनाने जातात. इतरांना खास वाहन करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. चाफळ आणि परिसरातील 22 गावांतील नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंची खरेदी, औषधोपचारासाठी सातत्याने जावे लागते. मात्र, खासगी वाहन करून जायचे म्हटले, तर अवाच्यासव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. चाफळ येथून उंब्रज आणि कऱ्हाडला जाण्यासाठी प्रवासीही भरपूर मिळतात, तरी कऱ्हाड आणि पाटण आगाराने दिवसात किमान प्रत्येकी किमान चार एसटी फेऱ्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. आजारी, वृद्धांची औषधोपचाराची गैरसोय... चाफळ परिसरातील आजारी, वृद्ध यांना औषधोपचारासाठी प्राधान्याने उंब्रज आणि कऱ्हाडला जावे लागते. या ठिकाणी एसटीने गेल्यास अनुक्रमे 15 आणि 30 रुपये तिकीट शुल्क आहे. मात्र, खासगी वाहन करून गेल्यास 300 ते एक हजार रुपये मोजावे लागतात. गेले पाच महिने नागरिकांना हा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

