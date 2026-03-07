सातारा

Success Story: गिरवीचा विशाल वाघ ठरला राज्यात अव्‍वल; पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड, सर्व स्तरांतून होतेय कौतुक

Vishal Wagh Achieves Maharashtra Top Rank in MPSC: गिरवीचा विशाल वाघ महाराष्ट्रात पोलिस उपनिरीक्षकपदी राज्यात प्रथम; कौतुकाची झंकार, राज्य कर निरीक्षक पदासाठीही निवड. शालेय शिक्षणपासून एमपीएससी परीक्षेपर्यंत मेहनत, कुटुंबासह यशाची कहाणी.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दुधेबावी : गिरवी (ता. फलटण) गावचे सुपुत्र विशाल नारायण वाघ यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२४ मध्ये घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेत पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला.

Loading content, please wait...
student
Result
mpsc
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.