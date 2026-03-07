दुधेबावी : गिरवी (ता. फलटण) गावचे सुपुत्र विशाल नारायण वाघ यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२४ मध्ये घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेत पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. .दरम्यान, याच परीक्षेचा सप्टेंबरमध्ये राज्य कर निरीक्षक पदाचा निकाल लागला. त्यामध्ये त्यांची राज्य कर निरीक्षक पदासाठीही त्यांची राज्यात २८ व्या क्रमांकाने निवड झाली आहे. त्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणीची तयारी फलटण येथील योद्धा करिअर ॲकॅडमीमधील मार्गदर्शनाखाली केली होती..MPSC Success Story: मोलमजुरी करणाऱ्या आईची लेकीने उंचावली मान; ज्योती पानमंद राज्यात प्रथम, जिद्दीच्या जाेरावर पुरवठा निरीक्षकपदाला गवसणी!.विशाल वाघ यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा गिरवी, माध्यमिक शिक्षण छत्रपती शिवाजी विद्यालय गिरवी येथे, तर उच्च माध्यमिक शिक्षण मालोजीराजे शेती महाविद्यालय फलटण येथे झाले. कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे २०२१ मध्ये त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाले. त्यानंतर गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून त्यांनी एमपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली होती..भाऊ-बहिणीला मिळालेल्या या यशामुळे त्यांच्या आई-वडिलांसह आजी यांनाही मोठा आनंद झाला आहे. या यशाबद्दल त्यांचे विविध क्षेत्रातून अभिनंदन होत आहे..राज्य कर निरीक्षक पदासाठीचे प्रशिक्षण मुंबई येथील माझगाव येथे पूर्ण झाले असून, पुढील २० ते २५ दिवसांत सेवेत रुजू होणार आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी अजून, सहा ते सात महिने प्रशिक्षणाला वेळ असल्याने तोपर्यंत राज्य कर निरीक्षक पदावर काम करणार असून, त्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी प्रशिक्षण घेऊन सेवा सुरू करण्याची माझी विशाल वाघ यांनी व्यक्त केली..Success Story: कष्टाचं चीज! सात नोकऱ्या अन् आता थेट फौजदार; आई वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न रवींद्र नहिराळे याने जिद्दीने उतरवलं सत्यात.माझ्या आई- वडिलांनी प्रतिकूल परिस्थितीत मला शिक्षण दिले. त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले. माझी बहीण धनश्री हिने देखील राज्यसेवा परीक्षेत निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) पदासाठी यश मिळवले आहे. आम्ही दोघांनीही आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून शिक्षण पूर्ण केले. हे यश मी माझ्या आई-वडिलांना समर्पित करतो.- विशाल वाघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.