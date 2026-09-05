Wai Kisan Veer College badminton: वाईच्या किसन वीर महाविद्यालयाच्या बॅडमिंटन संघाचे सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद; शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय स्पर्धेसाठी निवड

वाई : येथील किसन वीर महाविद्यालयातील पुरुष बॅडमिंटन संघाने उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत सातारा झोनल बॅडमिंटन स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. या उल्लेखनीय यशामुळे महाविद्यालयाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..सातारा येथील कला व वाणिज्य महाविद्यालयात या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेत एकूण सातारा जिल्ह्यातील १६ संघांनी सहभाग घेतला होता. या सर्व संघांमध्ये दमदार कामगिरी करत किसन वीर महाविद्यालयाच्या संघाने प्रथम क्रमांक पटकावत सातारा झोनल चॅम्पियनशिपवर आपले नाव कोरले. .या कामगिरीबद्दल विजयी बॅडमिंटन संघाचे खेळाडू व मार्गदर्शक मेजर. डॉ. समीर पवार यांचा सत्कार करण्यात आला. या संघाचे नेतृत्व अथर्व कर्णे याने केले. संघामध्ये कृष्णा जाधव, आदित्य हराळे, आनंद राजपुरे, प्रथमेश साळुंखे आणि सिद्धार्थ मुंगसे या खेळाडूंचा समावेश होता. या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले, उपाध्यक्ष शंकरराव गाढवे, सचिव डॉ. जयवंत चौधरी, खजिनदार नारायणराव चौधरी, संचालक, प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे, उपप्राचार्य डॉ. विनोद वीर, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करून आगामी शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी संघाला शुभेच्छा दिल्या..बॅडमिंटन स्पर्धेतील विजेत्या संघातील खेळाडू अथर्व कर्णे, कृष्णा जाधव, आदित्य हराळे, आनंद राजपुरे, प्रथमेश साळुंखे आणि सिद्धार्थ मुंगसे यांच्यासमवेत मार्गदर्शक व मान्यवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.