जुगारप्रकरणी पुण्यातील बारा जणांना वाईत अटक; 86 लाख 25 हजारांचा ऐवज जप्त

सातारा : वेरुळी (ता. वाई) येथील एका बंगल्यावर छापा टाकून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने 14 जणांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून रोख रक्कम, वाहने व जुगाराचे साहित्य असा 86 लाख 25 हजार 280 रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.



राजेश जनार्दन श्रीगिरी (वय 51, रा. भोपळा चौक, पुणे, सध्या रा. वेरुळी), अमित श्रीकांत सुबंध (वय 40, रा. फातिमा नगर, पुणे), सुरेश बुबुतमल फुलभागर (वय 55, रा. ताबूत स्ट्रीट, पुणे), कांतिलाल ज्ञानेश्‍वर पवार (रा. डीएम रोड, पुणे), शंकर बळीराम परदेशी (वय 55, रा. कोंडवा, पुणे), ललित सोमलाल मेश्राम (वय 30, रा. चिंचवड, पुणे), रवींद्र नामदेव शिंदे (वय 45, रा. एकसळ, ता. कोरेगाव), गुलाब उत्तम भंडलकर (वय 37, रा. गुणवरे, ता. फलटण), अभिजित भीमराव सोनवणे (वय 42, रा. घोरपडी, पुणे), सुभाष विठ्ठल मिरगल (वय 54, रा. बाबाजाण चौक, पुणे), अनिल शंकर चिकोटी (वय 53, रा. न्यू मोदी खाण, पुणे), सिराज उस्मान धामनकर (वय 41) सिराज उस्मान धामनकर (वय 41, रा. बाबाजाण दर्गा, पुणे), मनोज अशोक आडके (वय 32, रा. ठाकुरकी, फलटण) व गणेश सुरेश शिवशरण (दांडेकर पूल, पुणे) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.



जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (एलसीबी) निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांना दिले होते. त्यानुसार एलसीबीचे पथक अशा धंद्याचा शोध घेत होते. दरम्यान, वाई तालुक्‍यातील वेरुळी गावच्या हद्दीतील कुकुरांजाणा नावाच्या शिवारातील राजेश जनार्दन श्रीगिरी यांच्या बंगल्यामध्ये तीन पानी पत्त्यांचा जुगार सुरू असल्याची माहिती निरीक्षक पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार एलसीबीच्या पथकाने त्या ठिकाणी छापा टाकून 14 जणांना ताब्यात घेतले. संशयितांकडून रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य व वाहने असा सुमारे 86 लाख 25 हजार 280 रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. संशयित हे पुणे व साताऱ्यातून चारचाकी गाडीने संबंधित ठिकाणी जुगार खेळण्यासाठी आले होते. कारवाईमध्ये सहायक पोलिस निरीक्षक आनंदसिंग साबळे, हवालदार आनंदराव भोईटे, सुधीर बनकर, मुबीन मुलाणी, शरद बेबले, नितीन गोगावले, प्रवीण फडतरे, मुनीर मुल्ला, प्रमोद सावंत, नीलेश काटकर, गणेश कापरे, विक्रम पिसाळ, विशाल पवार, वैभव सावंत, संजय जाधव, पंकज बेसके, मोना निकम, विद्याताई पवार, नूतन बोडरे हे सहभागी होते. संपादन - सिद्धार्थ लाटकर कऱ्हाड पोलिसांमुळे गुंडाला टपकाविण्याचा त्यांचा प्लॅन फसला



