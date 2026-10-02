सातारा

Walwa Drought Issue: वाळवा तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करा; दुष्काळी प्रश्नावर पंचायत समिती सदस्य आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठराव

Walwa Drought Issue, Irrigation Ban, Panchayat Committee Demand वाळवा तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती सदस्य आक्रमक झाले आहेत. उपसा सिंचनावरील बंदी उठवून तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Panchayat Samiti members discuss drought conditions and irrigation issues in Walwa taluka

Panchayat Samiti members discuss drought conditions and irrigation issues in Walwa taluka

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सकाळ वृत्तसेवा
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ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील दहापेक्षा अधिक गावांत पावसाअभावी दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीकाठच्या भागात उपसा सिंचन बंद केल्याने हातात आलेली पिके वाया जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे उपसा सिंचनावरील बंदी उठवून वाळवा तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठराव करून पाठविण्यात येईल, अशी माहिती सभापती उदयसिंह पाटील यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत दिली.

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