Walwa Drought Issue: वाळवा तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करा; दुष्काळी प्रश्नावर पंचायत समिती सदस्य आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठराव

ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील दहापेक्षा अधिक गावांत पावसाअभावी दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीकाठच्या भागात उपसा सिंचन बंद केल्याने हातात आलेली पिके वाया जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे उपसा सिंचनावरील बंदी उठवून वाळवा तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठराव करून पाठविण्यात येईल, अशी माहिती सभापती उदयसिंह पाटील यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत दिली. .वाळवा पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. १) पंचायत समिती सभागृहात झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती उदयसिंह पाटील होते. उपसभापती प्रकाश पाटील, गटविकास अधिकारी आबासाहेब पवार, तसेच पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते. वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या घरगुती वीज कनेक्शनची कामे तातडीने पूर्ण करून कोणालाही अंधारात ठेवू नये, अशी मागणीही सभापती पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. .सभेस तालुक्यातील महत्त्वाच्या विभागांचे अधिकारी, तसेच तहसील कार्यालयाचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने सभापती आणि सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सदस्य पुष्कराज महाडिक म्हणाले, ‘गावांना जोडणारे रस्ते तसेच महामार्गांवर अतिक्रमण वाढत आहे. त्यामुळे रस्ते अरुंद होऊन अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. काही ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला हत्ती गवत लावले जात आहे. शासनाने प्रत्येक रस्त्याच्या हद्दी निश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आगामी काळात मोठ्या अडचणी निर्माण होतील.’ .महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी अभियानाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसून, प्रयत्न करूनही तालुक्यात अद्याप ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक ई-पीक नोंदणी झालेली नाही, असेही महाडिक यांनी सांगितले. सदस्य प्रदीप पाटील यांनी वाळवा तालुक्यातील सिंचन उपसा बंदीच्या मुद्द्यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. ‘इतर तालुके वगळता केवळ वाळवा तालुक्यातील शेतिपंपांचा वीजपुरवठा बंद का केला जात आहे?’ असा सवाल त्यांनी केला. ..तालुक्यातील शाळांच्या निर्लेखनाची प्रक्रिया करताना विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच मंजूर बांधकामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. सदस्य रूपाली सपाटे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळेनुसार एसटी महामंडळाने बसचे वेळापत्रक निश्चित करावे, अशी मागणी केली. आरोग्य निर्देशांक मूल्यांकनात वाळवा तालुक्याने प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच येडेमच्छिंद्र गावाने दुसरा, तर कामेरीने पाचवा क्रमांक मिळविल्याबद्दल संबंधित डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. सभेदरम्यान पुष्कराज महाडिक, रूपाली सपाटे, शुभम पाटील आदी सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देत उत्तरे दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.