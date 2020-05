पाणी असून, करपू लागली पिके, बहुल्यात विजेअभावी समस्या

सातारा) ः बहुले (ता. पाटण) येथे 15 दिवसांपूर्वी वादळी पावसामुळे विजेचा खांब, वाहिन्यांवर झाड कोसळून वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाणी असून, शेतकऱ्यांची पिके करपू लागली आहेत. बहुलेतील शेतकरी 15 दिवसांपासून मारुल हवेली, मल्हारपेठ वीज वितरण कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार कळवत आहेत. मात्र, दोन्हीकडून लॉकडाउनचे कारण पुढे करत टाळाटाळ सुरू आहे. परिणामी शेतातच पिके करपू लागली आहेत. अगोदरच शेती पंपांना 24 तास वीजप्रवाह मिळत नाही. सतत भारनियमन, दुरुस्तीच्या कामामुळे वीजप्रवाह वारंवार खंडित होण्याचे प्रमाण आणि बाकी इतर कारणांमुळे कायमच वीजपुरवठा बंद असतो. त्यामुळे भारनियमनाच्या संकटाबरोबर इतर दुरुस्तीच्या संकटांशी शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. पिकांची काळजी घ्यावी लागत आहे. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट वीज वितरण कार्यालय गाठून आपली सर्व कैफियत मांडली. त्यावर मल्हारपेठ आणि मारूल हवेली विभागातील वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दुरुस्ती विभागाचे ठेकेदार संचारबंदीमुळे कामावर जाऊ शकत नाहीत, असे उत्तर दिले. अशा प्रकारे गेल्या 15 दिवसांपासून चालढकल सुरू आहे. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात उन्हाच्या झळा कोसळत असल्यामुळे पीक करपू लागली आहेत. यात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होत असून, वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून वीजप्रवाह सुरळीत करावा, अशी मागणी बहुल्यातील शेतकऱ्यांनी केली. दोन दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी मी स्वतः ठेकेदारास विनंती करून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करतो, अशी ग्वाही मल्हारपेठ विभाग वीज वितरणचे उपअभियंता श्री. आदमाने यांनी दिली आहे. ""आम्ही शतकरी स्वत: खांब उभे करण्यासाठी मदत करण्यास तयार असून, संचारबंदीचे कारण पुढे करत वीज कंपनी चालढकल करत आहे. जर यात पिकांचे नुकसान झाले, तर यास सर्वस्वी वीज वितरण कंपनी जबाबदार असेल.''

-रवींद माळी, शेतकरी, बहुले



