सातारकरांनो! पाण्याचा काटकसरीने वापर करा; दोन दिवस पाणीपुरवठा राहणार बंद!

सातारा : शहापूर पाणी योजनेच्या उच्च दाब विद्युत वाहिनीची दुरुस्ती व मॉन्सूनपूर्व देखभाल पालिकेच्या वतीने बुधवारी (ता. 19) हाती घेण्यात येणार आहे. या कामामुळे पाणीउपसा बंद राहणार असल्याने परिणामी शहरातील काही भागांचा पाणीपुरवठा (Water Supply) बुधवार आणि गुरुवार या दोन दिवशी खंडित होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा सभापती सीता हादगे यांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे. (Water Supply In Satara Closed For Two Days Satara News)

बुधवारी देखभाल दुरुस्तीचे काम होणार असल्याने त्यादिवशी सकाळच्या सत्रात घोरपडे टाकी, यशवंत टाकीच्या अखत्यारितील तसेच डोंगराळ भागात पाणीपुरवठा होणार नाही. गुरुवारी सकाळच्या सत्रात गुरुवार टाकी, गणेश टाकी, यशवंत टाकी, घोरपडे टाकी, राजवाडा टाकी, बुधवार नाका टाकीतून वितरित होणाऱ्या भागातील पाणीपुरवठा होणार नसल्याचेही हादगे यांनी पत्रकाव्दारे सांगितले आहे. या काळात उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन नगराध्यक्षा माधवी कदम, उपाध्यक्ष मनोज शेंडे, मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी केले आहे.

