झाडाखाली उडवला लग्नाचा बार!

विंग (जि. सातारा) ः मोजक्‍याच नातेवाइकांच्या साक्षीने कार्यालयात लग्न करण्याचा आखलेला बेत कोरोनामुळे फसल्याने मित्रांच्या मदतीने येथे झाडाखाली लग्नाचा बार उडवून दिल्याची घटना घडली. येवती (ता. कऱ्हाड) येथील आरोग्यसेवक कोविड योद्धा युवराज लक्ष्मण शेवाळे अणि गुढे (ता. पाटण) येथील मोनिका तुकाराम पाटील यांनी झाडाखालीच सात फेरे घेतले. लगीनगाठ बांधून निसर्गाच्या सान्निध्यात सहजीवनाची शपथ घेतली. कोरोनाच्या गर्तेत अनेक लग्नसोहळे सापडले आहेत. शासनाने पर्यायी मार्ग काढत 50 लोकांच्या उपस्थितीत विवाह करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, कार्यालयीन परवाने काढणे, नियमांचे पालन करणे जिकिरीचे बनले आहे. लगीन ठरलेल्या उपवर वधूसह कुटुंबीय त्यामुळे चिंतेत आहेत. अनेकांची मुहूर्तवेळ निघून गेली आहे. पर्यायी मार्गाने क्वचितच विवाह घडत आहेत. येवती येथील आरोग्यसेवक शेवाळे तर गुढे येथील मोनिका यांचा विवाह काल पर्यायी मार्गाने झाला. तत्पूर्वी एका कार्यालयात लग्नाचा बेत त्याचा फसला. तो अचानक रद्द करावा लागला. त्यानंतर मात्र लग्नसाठी मोठी कसरत घ्यावी लागली. त्यांच्या मदतीला मित्रच धावून आले. उपवर-वधूला चक्क झाडाखाली लग्नाचे विधी पार पडले. तेही मोजक्‍याच वऱ्हाडींच्या साक्षीने. नव दांपत्याला थोरांनी आशीर्वाद दिले, तर मित्र- मैत्रिणींनी शुभेच्छा दिल्या. श्री. शेवाळे कोळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्यसेवक आहेत. तर गुढे येथील आरोग्य विस्तार अधिकारी तुकाराम पाटील यांची कन्या मोनिका या स्पर्धा परीक्षेच्या क्‍लासेस घेतात. थाटामाटात लग्नाचा बेत आखून कऱ्हाड येथे कार्यालयाचेही बुकिंग केले होते. मात्र, कोरोनामुळे त्यात व्यत्यय आल्याने अखेर मोजक्‍या वऱ्हाडींच्या साक्षीने विवाह पार पडला पण तासे झाडाखाली. या अनोख्या विवाहाची चर्चेचा विषय बनला. ती म्हणते लाॅकडाऊनमुळे नात्यांची वीण झाली घट्ट

