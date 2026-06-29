Karad Police: भर पावसात मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! महिला पोलिस तृप्ती वीर यांच्या धाडसाने कृष्णा पुलावरील आत्महत्येचा प्रयत्न हाणून पाडला, धाडसी कामगिरी..

कऱ्हाड : भर पावसात कृष्णा नदीवरील पुलावर आत्महत्येच्या तयारीत असलेल्या एकास धाडस, प्रसंगावधान आणि माणुसकीच्या बळावर मृत्यूच्या दारातून परत आणण्याची थरारक कामगिरी शहर वाहतूक शाखेच्या महिला हवालदार तृप्ती वीर यांनी केली. क्षणाचाही विलंब न लावता दाखविलेल्या धाडसामुळे एका कुटुंबाचा आधार वाचला. त्यांच्या या कर्तव्यदक्षतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.रविवारी सकाळपासून शहरात पावसाची रिपरिप सुरू होती. कृष्णा नदीतही पाण्याचा प्रवाह वाढला होता. अशात विद्यानगर परिसरातील एक व्यक्ती कौटुंबिक नैराश्यातून कृष्णा पुलावरील संरक्षक जाळीवर चढून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत होती. हा प्रकार पाहताच पुलावर मोठी गर्दी झाली. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात असूनही कोणीही पुढे जाण्याचे धाडस करत नव्हते..यावेळी कर्तव्यावर निघालेल्या वाहतूक शाखेच्या हवालदार तृप्ती वीर पुलावर पोहोचल्या. पुलावरील गर्दी पाहून त्यांनी दुचाकी थांबवली. समोर आत्महत्येचा प्रयत्न सुरू असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित व्यक्तीला अचानक पकडण्याचा प्रयत्न केल्यास तो घाबरून नदीत उडी मारू शकतो, याची जाणीव असल्याने त्यांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली..वीर यांनी त्या व्यक्तीशी शांतपणे संवाद साधत त्याला धीर दिला. पावसात भिजत त्याचा विश्वास संपादन केला. मायेच्या शब्दांत समजूत काढत त्याच्या मनातील नैराश्य दूर करण्याचा प्रयत्न केला. योग्य संधी साधत त्यांनी त्याला घट्ट पकडले आणि सुरक्षितपणे संरक्षक जाळीवरून खाली उतरविले. काही मिनिटांच्या या थरारक घटनाक्रमात त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.घटनेनंतर उपस्थित नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. एका कुटुंबाचा आधार वाचविणाऱ्या वीर यांच्या धाडसाचे आणि संवेदनशीलतेचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. पोलिस वर्दीतील कर्तव्यनिष्ठेसोबतच माणुसकीचे दर्शन घडविणाऱ्या या घटनेने नागरिकांच्या मनात पोलिस दलाविषयीचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.