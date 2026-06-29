सातारा

Karad Police: भर पावसात मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! महिला पोलिस तृप्ती वीर यांच्या धाडसाने कृष्णा पुलावरील आत्महत्येचा प्रयत्न हाणून पाडला, धाडसी कामगिरी..

Heroic rescue by traffic police in Karad Maharashtra: भर पावसात कृष्णा पुलावर आत्महत्येचा प्रयत्न हाणून पाडत महिला हवालदार तृप्ती वीर यांनी प्रसंगावधान, धाडस आणि माणुसकीच्या बळावर एका व्यक्तीचा जीव वाचवत कुटुंबाचा आधार टिकवला.
Tripti Veer bravery saves life on Krishna river bridge

Tripti Veer bravery saves life on Krishna river bridge

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कऱ्हाड : भर पावसात कृष्णा नदीवरील पुलावर आत्महत्येच्या तयारीत असलेल्या एकास धाडस, प्रसंगावधान आणि माणुसकीच्या बळावर मृत्यूच्या दारातून परत आणण्याची थरारक कामगिरी शहर वाहतूक शाखेच्या महिला हवालदार तृप्ती वीर यांनी केली. क्षणाचाही विलंब न लावता दाखविलेल्या धाडसामुळे एका कुटुंबाचा आधार वाचला. त्यांच्या या कर्तव्यदक्षतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
karad
Police Officer
Woman
flood rescue operations
drainage issues Krishna bridge