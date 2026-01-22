Wifi Turn Off Benefits : रात्री वायफाय चालू ठेवून झोपताय? आरोग्यासाठी आहे धोकादायक; राउटर बंद करण्याचे 10 आश्चर्यकारक फायदे

आजच्या वेगवान डिजिटल जीवनशैलीत वायफाय राउटरशिवाय दैनंदिन कामकाजाची कल्पनाही करता येत नाही. घरातील प्रत्येक सदस्य मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही यांसारख्या उपकरणांसाठी वायफायवर अवलंबून आहे. मात्र रात्री झोपण्याच्या वेळी वायफाय राउटर सुरू ठेवणे योग्य आहे का? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. याबाबत तज्ज्ञांचे मत लक्षात घेण्यासारखे आहे..रात्री wifi सुरू ठेवल्यास काय परिणाम होतो?तज्ज्ञांच्या मते, वायफाय राउटर सतत सुरू ठेवल्याने त्यातून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित होत राहते. हे रेडिएशन थेट दिसत नसले तरी त्याचा शरीरावर हळूहळू परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः रात्रीच्या शांत वातावरणात हे सिग्नल मेंदूवर अधिक प्रभाव टाकतात. त्यामुळे झोपण्यापूर्वी राउटर बंद करणे आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते असे अभ्यासक सांगतात..Cheap Recharge : महागड्या रिचार्जचं टेन्शन संपलं! फक्त 140 रुपयांमध्ये 56GB डेटा; अनलिमिटेड कॉलिंग, पाहा कोणत्या युजर्सना मिळणार फायदा.रात्री वायफाय सुरू असल्यास झोपेच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. वायफाय सिग्नलमुळे मेंदूतील नैसर्गिक लहरींमध्ये व्यत्यय येतो. याचा परिणाम गाढ झोप न लागणे किंवा वारंवार झोपमोड होणे असा होऊ शकतो. तसेच झोपेसाठी आवश्यक असलेले मेलाटोनिन हे संप्रेरक योग्य प्रमाणात स्रवण्यास अडथळा निर्माण होतो. परिणामी निद्रानाश, अस्वस्थता आणि थकवा जाणवू शकतो..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...रोजच्या जीवनात अडचणीजास्त काळ या रेडिएशनच्या संपर्कात राहिल्यास इतर समस्याही उद्भवू शकतात. सकाळी उठल्यानंतर डोकेदुखी होणे, चिडचिड वाढणे, कामात लक्ष न लागणे आणि मानसिक ताण वाढणे अशी लक्षणे अनेकांना जाणवतात. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांवर या लहरींचा परिणाम अधिक तीव्र असू शकतो, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. .Car-Bike Safety Tips : उंदरांमुळे गाडीला आग लागण्याचा धोका! कारण, नुकसान अन् बचावाचे 6 उपाय; पाहा कार, ई-बाइकला कसं वाचवाल? .रात्री wifi बंद करण्याचे फायदेत्यामुळे झोपण्याच्या किमान अर्धा तास आधी वायफाय राउटर बंद केल्यास मेंदूला शांतता मिळते आणि शरीराची नैसर्गिक विश्रांती प्रक्रिया जास्ती प्रभावीपणे कार्य करते.आरोग्याच्या दृष्टीनेच नव्हे तर आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींमध्येही याचे फायदे आहेत. रात्री वायफाय बंद ठेवल्याने विजेची बचत होते आणि राउटरवर अनावश्यक ताण पडत नाही. यामुळे उपकरणाचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते. तसेच इंटरनेट बंद असल्याने सायबर हल्ले किंवा अनधिकृत प्रवेशाचा धोका कमी होतो.एकूणच चांगली झोप, मानसिक शांतता, आरोग्याची काळजी आणि सुरक्षिततेसाठी रात्री झोपण्यापूर्वी वायफाय राउटर बंद करण्याची सवय लावणे फायदेशीर ठरू शकते. डिजिटल सुविधा वापरताना योग्य मर्यादा पाळणे हीच आजच्या काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.