Pranet Khetan : 17 वर्षांच्या प्रणेतचा चमत्कार! 2 हजार रुपयांत पॅरालिसिसच्या रुग्णांना दिला नवा आवाज, काय आहे हे तंत्रज्ञान?

Saisimran Ghashi
गुरुग्रामचा १७ वर्षीय प्रणेत खेतान हा मुलगा आता देशभरात चर्चेत आहे. त्याने 'पेरास्पीक' (Paraspeak) नावाचे एक छोटेसे एआय वेअरेबल डिव्हाइस बनवले आहे जे बोलण्यात अडचण असलेल्या लोकांना त्यांचे शब्द स्पष्टपणे ऐकवते. हे डिव्हाइस फक्त २००० रुपयांत बनवता येते म्हणजे सामान्य कुटुंबांसाठीही परवडणारे आहे

