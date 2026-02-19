Pranet Khetan : 17 वर्षांच्या प्रणेतचा चमत्कार! 2 हजार रुपयांत पॅरालिसिसच्या रुग्णांना दिला नवा आवाज, काय आहे हे तंत्रज्ञान?

गुरुग्रामचा १७ वर्षीय प्रणेत खेतान हा मुलगा आता देशभरात चर्चेत आहे. त्याने 'पेरास्पीक' (Paraspeak) नावाचे एक छोटेसे एआय वेअरेबल डिव्हाइस बनवले आहे जे बोलण्यात अडचण असलेल्या लोकांना त्यांचे शब्द स्पष्टपणे ऐकवते. हे डिव्हाइस फक्त २००० रुपयांत बनवता येते म्हणजे सामान्य कुटुंबांसाठीही परवडणारे आहे.हे सगळं कसं सुरू झालं?शाळेच्या सहलीत प्रणेत एका अर्धांगवायू केंद्राला गेला. तिथे रुग्णांना बोलायचे होते पण त्यांचे शब्द अस्पष्ट येत होते. कुटुंबीयांना कळत नव्हते ते काय सांगायचे आहेत. हे दृश्य प्रणेतच्या मनात घर करून राहिले. त्याला वाटलं एआय फोटो क्लियर करू शकतो, भाषांतर करू शकतो तर अस्पष्ट बोलणं का समजू शकत नाही?.Mobile Discount Offers : वनप्लसच्या प्रीमियम स्मार्टफोनवर चक्क 19 हजारचा डिस्काउंट; OnePlus 15R लाँचनंतर 'इथे' सुरुय मोठी ऑफर.मग प्रणेतने कामाला सुरुवात केली. त्याने डीप लर्निंगचा वापर करून एक खास एआय मॉडेल तयार केले. हे डिव्हाइस रुग्णाचा अस्पष्ट आवाज रेकॉर्ड करते लगेच प्रोसेस करते आणि स्पष्ट हिंदीत परत वाजवते. स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किन्सनसारख्या आजारांमुळे बोलता येत नसलेल्यांसाठी हे खूप मोठी मदत आहे. भारतात दरवर्षी लाखो लोकांना स्ट्रोक येतो आणि बोलण्याची समस्या त्यांना एकटेपणा देते. पण पेरास्पीकमुळे आता ते सहज कुटुंबाशी बोलू शकतात.सर्वात खास गोष्ट म्हणजे बहुतेक स्पीच डिव्हाइसेस फक्त इंग्रजीसाठी असतात. पण प्रणेतने हिंदीवर फोकस केला. हिंदीत अस्पष्ट बोलण्याचा डेटा नव्हता म्हणून त्याने स्वतः रुग्णांकडून आवाज गोळा केले आणि मॉडेल ट्रेन केले. हे डिव्हाइस ऑफलाइनही काम करते, इंटरनेटची गरज नाही. भविष्यात ते आणखी छोटे आणि इतर भारतीय भाषांसाठीही येईल..12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ.या नवोपक्रमाला मोठी मान्यता मिळाली आहे. इंडिया इम्पॅक्ट एआय समिटमध्ये प्रणेतने पहिला क्रमांक पटकावला आणि १.५ लाख रुपयांचे बक्षीस जिंकले. शिवाय अमेरिकेतील प्रतिष्ठित रिजेनरॉन ISEF 2026 मध्ये बायोमेडिकल इंजिनिअरिंगमध्ये चौथा ग्रँड अवॉर्ड मिळवला. सॅमसंग सॉल्व फॉर टुमॉरोमध्येही नॅशनल विनर ठरला..प्रणेत सांगतो, "परीक्षा आणि करिअर महत्त्वाचे आहेत, पण समाजासाठी काहीतरी करणे हे खरे यश आहे. अपयशाची भीती न बाळगता प्रयोग करा!" हा मुलगा रुग्णांना फक्त आवाज देत नाही, तर लाखो तरुणांना प्रेरणा देत आहे. तंत्रज्ञान आणि सहानुभूती एकत्र आली की खरा चमत्कार घडतो हे प्रणेतने दाखवून दिले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.