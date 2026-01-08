पालकांनो सावधान व्हा..आजकाल बाजारात येणारी AI चॅटबॉट असलेली खेळणी तुमच्या लहान मुलांसाठी सुखाचा साथीदार वाटतात, पण त्यामागे लपलेले धोके खूप मोठे आहेत. हॅकिंग, लहान मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम, त्यांना इंफ्लुएंसमध्ये आणणे यासह अनेक धोके आहेत. कॅलिफोर्नियाचे सिनेटर स्टीव्ह पॅडिला यांनी नुकतेच सिनेट बिल ८६७ मांडले आहे. या विधेयकानुसार १८ वर्षांखालील मुलांसाठी AI चॅटबॉट असलेल्या खेळण्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर चार वर्षांची बंदी घालण्यात येईल..सिनेटर पॅडिला म्हणतात, "मुले ही बिग टेक कंपन्यांच्या प्रयोगशाळेतील उंदीर नाहीत" तंत्रज्ञान खूप वेगाने पुढे जात आहे, पण त्यावर नियंत्रण ठेवणारे नियम मात्र मागे आहेत. या बंदीमुळे सरकारला AI मुलांशी कसा संवाद साधते आणि त्याच्या मर्यादा काय असाव्यात हे ठरवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. भविष्यात AI आपल्या आयुष्याचा भाग बनेल, पण सध्या तरी ते मुलांसाठी गंभीर धोके निर्माण करू शकते..S26 येण्याआधीच Samsung चा मोठा धमाका! S25 Ultra मोबाईलवर थेट 58 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, कुठे सुरुय ऑफर पाहा.या विधेयकामागचे कारण गंभीर आहे. गेल्या वर्षी एका १६ वर्षीय मुलाने चॅटजीपीटीशी दीर्घ संभाषण केल्यानंतर आत्महत्या केली होती. त्याच्या कुटुंबाने OpenAIवर खटला दाखल केला. तसेच, कुम्मा नावाच्या AI अस्वल खेळण्याने मुलांना लैंगिक विषय, चाकू आणि आग लावण्याबद्दल बोलायला प्रवृत्त केले. चिनी कंपनीच्या मिलू खेळण्याने तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या मूल्यांना प्रोत्साहन दिले..7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा.मॅटेल आणि OpenAIची AI बार्बी योजना होती पण वादामुळे ती पुढे ढकलली गेली. सध्या AI खेळणी फारशी सामान्य नाहीत, पण आलेल्या उदाहरणांनी पालकांच्या मनात धडकी भरवली आहे. पालकांनो अशी खेळणी घेताना हजार वेळा विचार करा. AI भविष्य आहे, पण मुलांची सुरक्षा आधी महत्वाची आहे. सरकार योग्य नियम बनवत नाही तोपर्यंत ही खेळणी बाजारातून गायब होणार का? हे पाहण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.