Risky Apps : तुमच्या मोबाईलमध्ये लपलेत २८ धोकादायक ॲप्स; व्हॉट्सॲप कॉल हिस्ट्रीच्या नावावर लाखो लोकांची फसवणूक

आजकाल मोबाइलवर अनेक अॅप्स येतात जे दुसऱ्याचा कॉल हिस्ट्री, व्हॉट्सॲप कॉल्स किंवा एसएमएस दाखवण्याचा दावा करतात. लोकांना ही जिज्ञासा पटकन आकर्षित करते. पण एका नवीन अहवालाने धक्कादायक सत्य समोर आणले आहे. या अॅप्सनी लाखो भारतीयांसह जगभरातील लोकांची फसवणूक केली आहे..७३ लाखांहून अधिक डाउनलोड्सईएसईटी या प्रसिद्ध सुरक्षा कंपनीच्या अहवालानुसार, गूगल प्ले स्टोअरवर २८ धोकादायक अँड्रॉइड अॅप्स उपलब्ध होते. या अॅप्सना एकूण ७३ लाखांपेक्षा जास्त वेळा डाउनलोड करण्यात आले. लोकांना वाटले की हे अॅप्स कोणत्याही नंबरचा खाजगी कॉल डिटेल्स देतील, पण प्रत्यक्षात सर्व काही बनावट होते.‘कॉलफँटम’ नावाचे फसवे नेटवर्कसंशोधकांनी या सर्व अॅप्सच्या ग्रुपला ‘कॉलफँटम’ असे नाव दिले आहे. हे अॅप्स वापरकर्त्यांना कोणत्याही मोबाईल नंबरचा कॉल हिस्ट्री, व्हॉट्सॲप कॉल रेकॉर्ड आणि SMS दाखवण्याचे आकर्षक आश्वासन देत होते. पण आतमध्ये काहीही खरे नव्हते. अॅप आधीच बनावट नावे, नंबर आणि वेळा साठवून ठेवत असे. जेव्हा तुम्ही नंबर टाकाल, तेव्हा ते तयार केलेला खोटा डेटा दाखवायचे..Public Wifi Risk : पब्लिक Wi-Fi वर चुकूनही करू नका 'ही' 3 कामे, नाहीतर काही सेकंदांत होईल अकाऊंट बँक रिकामं, मोबाईल हॅक.पूर्ण डिटेल्ससाठी पैसे मागणेफक्त काही माहिती मोफत दाखवून अॅप तुम्हाला पूर्ण रिपोर्ट पाहण्यासाठी पैसे मागत असे. वार्षिक सबस्क्रिप्शनसाठी ८० डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. भारतात UPI पेमेंटची सोय ठेवल्यामुळे पैसे देणे सोपे झाले होते. अनेक लोकांनी या खोट्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला आणि पैसे गमावले.भारताला विशेष लक्ष्यया अॅप्सनी मुख्यतः भारत आणि आशिया-पॅसिफिक भागातील लोकांना टार्गेट केले होते. +91 कंट्री कोड आधीच सेट केलेला असे. एका अॅपने ‘इंडियन गव्ह.इन’ नावाने स्वतःला सरकारी डेव्हलपर म्हणवले होते, ज्यामुळे लोकांना आणखी विश्वास वाटला. पण तपासात हे पूर्ण खोटे असल्याचे समोर आले..Google वर सर्च केल्याने सुद्धा हॅक होऊ शकते तुमची सिस्टीम, कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा सोपी पद्धत.गूगलने केली कारवाईडिसेंबर २०२५ मध्ये ईएसईटीने गूगलला याची माहिती दिली. गूगलने त्वरित सर्व २८ अॅप्स प्ले स्टोअरमधून काढून टाकले. मात्र धोका अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. असे फसवे अॅप्स नवीन नावाने पुन्हा येऊ शकतात.दुसऱ्याची पर्सनल माहिती दाखवणारे अॅप्सवर कधीही विश्वास ठेवू नका. खरी कॉल हिस्ट्री किंवा व्हॉट्सॲप डिटेल्स परवानगीशिवाय मिळणे अशक्य आहे. नेहमी विश्वसनीय डेव्हलपरचे अॅप्स डाउनलोड करा, रिव्ह्यूज वाचा आणि संशयास्पद अॅपमध्ये पैसे गुंतवू नका. आपली माहिती सुरक्षित ठेवणे आपल्या हातात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.