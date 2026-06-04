विज्ञान-तंत्र

Ironing Safety Tips : ऐकून हैराण व्हाल, पण कपडे इस्त्री करताना होऊ शकतो ब्लास्ट; त्यामुळं अजिबात करू नका 'या' 4 चुका

Critical Ironing Mistakes You Must Avoid : कपडे इस्त्री करताना ही ४ चुका टाळा, नाहीतर मोठा शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो
Best Practices for Safe Ironing Every Time

Best Practices for Safe Ironing Every Time

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Tech Tips : कपडे छान इस्त्री केलेले असावेत असं प्रत्येकालाच वाटतं, पण हीच रोजची साधी वाटणारी गोष्ट कधीकधी मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. चला तर मग जाणून घेऊयात इस्त्री करताना कोणत्या ४ चुका टाळल्या पाहिजेत.

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