Monsoon Car Tips: कारच्या एसीचा दुर्गंध घालवण्यासाठी पावसाळ्यात 'या' 4 गोष्टी ठेवा लक्षात

पावसाळ्यात गाडीच्या एसीमधून येणारा दुर्गंध टाळण्यासाठी केबिन एअर फिल्टर स्वच्छ ठेवा.एसी व्हेंट्स स्वच्छ करा आणि ब्लोअर चालू ठेवा. गाडीच्या आतील भाग कोरडे आणि स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे. गाडी शेडखाली पार्क करा आणि मॅट्स व सीट्स कोरड्या ठेवा..tips to keep car AC clean in rainy season: पावसाळ्यात गाडी चालवताना तुम्ही आल्हाददायक हवामान आणि पाऊस दोन्हीचा आनंद घेऊ शकता. पण, या दिवसांमध्ये अनेक वाहनांसाठी अनेक समस्या येतात. त्यापैकी एक सामान्य समस्या म्हणजे पावसाळ्यात गाडीचा एसी चालू करताच येणारा विचित्र वास. या वासामुळे तुमचा प्रवास तर खराब होतोच, पण अशा वेळी काय करावे हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया..केबिन एअर फिल्टर कारच्या एसीमधून वास येण्याचे एक प्रमुख कारण केबिन एअर फिल्टर असू शकते. पावसाळ्यात आर्द्रतेमुळे त्यात घाण आणि बुरशी जमा होतात आणि त्यामुळे वास येतो. म्हणून, एसी केबिन एअर फिल्टर स्वच्छ आहे की नाही ते तपासा आणि जर ते अस्वच्छ असेल तर ते पूर्णपणे स्वच्छ करा किंवा बदलू शकता. .एसी व्हेंट स्वच्छ कराएसीमधून येणारा वास येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे एसी व्हेंट अस्वच्छ असणे. म्हणून, ते स्वच्छ ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. मऊ ब्रश किंवा कापडाच्या मदतीने ते पूर्णपणे स्वच्छ करा. याशिवाय, तुम्ही एसी व्हेंट क्लिनर किंवा जंतुनाशक स्प्रेच्या मदतीने देखील ते स्वच्छ करू शकता..रन ब्लोअरपावसाळ्यात गाडीतील आर्द्रता वाढते, अशावेळी एसी बंद करा आणि ब्लोअर 2-3 मिनिटे चालू ठेवा. असे केल्याने एसी युनिटमध्ये बुरशी तयार होण्याची समस्या कमी होते आणि दुर्गंधी येण्याची शक्यता कमी होते..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातगाडीच्या आतील भाग कोरडे आणि स्वच्छ ठेवावे.गाडीच्या मॅट्स आणि सीट्स कोरड्या ठेवा.गाडीत सांडलेले कोणतेही पदार्थ लगेच स्वच्छ करा.पावसाळ्यात गाडी नेहमी शेडखाली पार्क करा तसेच कोरडी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. .पावसाळ्यात कारच्या एसीमधून दुर्गंधी का येते?उत्तर: पावसाळ्यातील आर्द्रतेमुळे एसीच्या फिल्टर आणि डक्ट्समध्ये बुरशी आणि जंतू तयार होतात, ज्यामुळे दुर्गंधी येते..कारच्या एसीचा दुर्गंध कसा दूर करावा? उत्तर: एसी फिल्टर नियमित स्वच्छ करा, फॅब्रिक फ्रेशनर वापरा, कारचे इंटिरियर व्हॅक्यूम करा आणि हवेचा प्रवाह राखण्यासाठी खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवा..एसी फिल्टर किती वेळा स्वच्छ करावे?उत्तर: पावसाळ्यात दर १-२ महिन्यांनी एसी फिल्टर तपासून स्वच्छ करावे किंवा गरजेनुसार बदलावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.