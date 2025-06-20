विज्ञान-तंत्र

Monsoon Car Tips: कारच्या एसीचा दुर्गंध घालवण्यासाठी पावसाळ्यात 'या' 4 गोष्टी ठेवा लक्षात

tips to keep car AC clean in rainy season: कारमधील एसीला वास येत असेल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा. कारण यामुळे तुम्हाला होणारा त्रास कमी होऊ शकतो.
पावसाळ्यात गाडीच्या एसीमधून येणारा दुर्गंध टाळण्यासाठी केबिन एअर फिल्टर स्वच्छ ठेवा.

एसी व्हेंट्स स्वच्छ करा आणि ब्लोअर चालू ठेवा.

गाडीच्या आतील भाग कोरडे आणि स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे. गाडी शेडखाली पार्क करा आणि मॅट्स व सीट्स कोरड्या ठेवा.

tips to keep car AC clean in rainy season: पावसाळ्यात गाडी चालवताना तुम्ही आल्हाददायक हवामान आणि पाऊस दोन्हीचा आनंद घेऊ शकता. पण, या दिवसांमध्ये अनेक वाहनांसाठी अनेक समस्या येतात. त्यापैकी एक सामान्य समस्या म्हणजे पावसाळ्यात गाडीचा एसी चालू करताच येणारा विचित्र वास. या वासामुळे तुमचा प्रवास तर खराब होतोच, पण अशा वेळी काय करावे हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया.

