विज्ञान-तंत्र

Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता!

Smart AI Features on WhatsAp to Work Smarter: व्हॉट्सॲपवरील 'मेटा AI'च्या मदतीने इमेज जनरेशन, चॅट समरी आणि फोटो एडिटिंग कसे करावे याविषयीची सविस्तर माहिती...
How to Use Meta AI on WhatsApp: Image Generation, Chat Summaries & More

How to Use Meta AI on WhatsApp: Image Generation, Chat Summaries & More

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Meta AI on WhatsApp features: जगातील सगळयात जास्त वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप 'व्हॉट्सॲप' (WhatsApp) आता फक्त मेसेज, व्हॉईस नोट्स किंवा व्हिडिओ कॉलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

व्हॉट्सॲपची पालक कंपनी 'मेटा' (Meta) ने या प्लॅटफॉर्मवर प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच 'मेटा एआय' (Meta AI) समाविष्ट केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे युजर्स आता एका क्लिकवर आयडिया जनरेट करणे, फोटो तयार करणे आणि ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करण्यासारखी अनेक कामे सहज करू शकत आहेत.

व्हॉट्सॲपचा रोजचा वापर अधिक सोपा आणि स्मार्ट बनवणाऱ्या Meta AI च्या ५ प्रमुख फीचर्स खालील प्रमाणे आहेत -

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