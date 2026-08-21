Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता!

Meta AI on WhatsApp features: जगातील सगळयात जास्त वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप 'व्हॉट्सॲप' (WhatsApp) आता फक्त मेसेज, व्हॉईस नोट्स किंवा व्हिडिओ कॉलपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.व्हॉट्सॲपची पालक कंपनी 'मेटा' (Meta) ने या प्लॅटफॉर्मवर प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच 'मेटा एआय' (Meta AI) समाविष्ट केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे युजर्स आता एका क्लिकवर आयडिया जनरेट करणे, फोटो तयार करणे आणि ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करण्यासारखी अनेक कामे सहज करू शकत आहेत.व्हॉट्सॲपचा रोजचा वापर अधिक सोपा आणि स्मार्ट बनवणाऱ्या Meta AI च्या ५ प्रमुख फीचर्स खालील प्रमाणे आहेत -.टेक्स्ट कमांडवरून फोटो अन् कस्टम स्टिकर्स जनरेशन (Image & Sticker Generation)ChatGPT किंवा Gemini प्रमाणेच आता व्हॉट्सॲप युजर्सना टेक्स्ट प्रॉम्प्टच्या (Text Prompt) मदतीने डायरेक्ट हाय-क्वालिटी फोटो तयार करण्याची सुविधा मिळाली आहे.इमेज जनरेशन: तुम्हाला हवा असलेला फोटो मराठी किंवा इंग्रजीत लिहून सांगताच (उदा. "A cat sitting on a beach with sunglasses") मेटा एआय काही सेकंदांत तसा फोटो तयार करून देतो.कस्टम एआय स्टिकर्स: तुमच्या मूड किंवा भावनांनुसार युनिक एआय स्टिकर्स तयार करून ते चॅटमध्ये शेअर करता येतात.डीपी डिझायनिंग: व्हॉट्सॲपच्या प्रोफाईल पिक्चरसाठी (DP) क्रिएटिव्ह आणि युनिक डिझाईन्स तयार करणे आता अत्यंत सोपे झाले आहे..Instagram यूजर्ससाठी धोक्याची घंटा! 'ही' सेटिंग बंद न केल्यास Meta AI वापरू शकतो तुमचे पर्सनल फोटो, कसं बंद करायचं पाहा.स्मार्ट चॅट असिस्टंट अन् मेसेज समरी (AI Assistant for Personal & Group Chats)मेटा एआय वैयक्तिक चॅटसोबतच ग्रुप चॅटमध्येही डिजिटल सहाय्यक म्हणून काम करतो.टॅगिंग सुविधा: कोणत्याही ग्रुप चॅटमध्ये @Meta AI असे टाईप करून तुम्ही एआयला थेट कोणतेही प्रश्न विचारू शकता.माहिती अन् प्लॅनिंग: तुमच्या जवळील सर्वोत्तम चायनीज रेस्टॉरंट शोधणे, एखाद्या कठीण विषयाची सोप्या भाषेत माहिती मिळवणे किंवा संपूर्ण ट्रॅव्हल आयटिनररी (प्रवास योजना) तयार करणे याद्वारे शक्य होते.अनरिड मेसेज समरी: ग्रुप चॅटमध्ये शेकडो अनरिड मेसेज जमा झाल्यास ते सर्व वाचण्यात वेळ घालवण्याऐवजी, मेटा एआय सर्व मेसेजेसचे विश्लेषण करून संपूर्ण संभाषणाचा संक्षिप्त सारांश (Summary) लगेच तयार करून देतो..फोटोंचे विश्लेषण अन् एआय एडिटिंग (Smart Visual Analysis & Editing)मेटा एआय व्हॉट्सॲपवर फक्त नवीन फोटो बनवत नाही, तर तुम्ही अपलोड केलेल्या फोटोंवर प्रक्रियाही करतो.इमेज रिकग्निशन (Image Recognition): तुम्ही भेट दिलेल्या किंवा इंटरनेटवरून डाऊनलोड केलेल्या एखाद्या ठिकाणाचा फोटो अपलोड केल्यास, मेटा एआय ते ठिकाण ओळखून त्याविषयीची ऐतिहासिक किंवा भौगोलिक माहिती पुरवतो.फोटो एडिटिंग कमांड्स: फोटोमधील नको असलेला कोणताही भाग किंवा ऑब्जेक्ट काढण्यासाठी वेगळ्या ॲपची गरज उरलेली नाही. टेक्स्ट कमांड देऊन तुम्ही फोटोमधील बॅकग्राउंड किंवा वस्तू सहज हटवू (Remove Object) शकता..प्रायव्हेट चॅटिंग अन् इन्कॉग्निटो मोड (Privacy)युजर्सच्या डेटा सुरक्षेचा विचार करून मेटाने यामध्ये 'प्रायव्हेट प्रोसेसिंग' (Private Processing Technology) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.इन्कॉग्निटो मोड तंत्रज्ञान: वेब ब्राऊजरमधील इन्कॉग्निटो मोडप्रमाणे यात चॅटमधील माहिती सेव्ह होत नाही.एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption): व्हॉट्सॲपचे सुरक्षा धोरण मेटा एआयवरही पूर्णपणे लागू राहते. त्यामुळे युजर्सचे मेसेज, शेअर केलेल्या फायली आणि संभाषण पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. हे चॅट्स स्वतः मेटा किंवा इतर कोणतीही तिसरी व्यक्ती वाचू शकत नाही..Iphone update: भारतात लाँच होणार Apple Pay; iphone युजर्सना मिळणार 'टॅप अँड पे' सुविधा!.सर्व डिव्हाइसेसवर उपलब्ध (Multi-Platform Integration)मेटा एआय वापरण्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त ॲपची किंवा वेगळ्या सबस्क्रिप्शनची गरज नाही.क्रॉस-प्लॅटफॉर्म सपोर्ट: हे फीचर व्हॉट्सॲप वेब (WhatsApp Web), अँड्रॉइड (Android), आयओएस (iOS) तसेच मॅक (macOS) च्या व्हॉट्सॲप आवृत्तीवर मोफत उपलब्ध आहे.वापरण्याची पद्धत: व्हॉट्सॲप उघडल्यानंतर सर्वात वर दिलेल्या 'Search' (शोधा) बारमध्ये जा. तिथे थेट 'Meta AI' टाईप करून किंवा वर दिलेल्या निळ्या/जांभळ्या एआय आयकॉनवर क्लिक करून तुम्ही संभाषण सुरू करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.