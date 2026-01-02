विज्ञान-तंत्र

Slow Internet Solution: तुमच्या 5G फोनमध्ये अजूनही इंटरनेट स्लो चालत आहे? फक्त 'या' 5 गोष्टी करा अन् मिळवा वेगवान नेटवर्क

how to fix slow internet on 5G phone: आजच्या काळात खराब मोबाईल नेटवर्क आणि कॉल ड्रॉप्स ही एक मोठी डोकेदुखी बनली आहे. जग 6G साठी तयारी करत असताना, 4G आणि 5G देखील अनेक ठिकाणी व्यवस्थित काम करत नाहीत. जर तुमचा फोन देखील सिग्नल नसेल तर पुढील ट्रिक वापरु शकता.
how to fix slow internet on 5G phone:

how to fix slow internet on 5G phone:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

how to fix slow internet on 5G phone: जरी आपण 2026 मध्ये प्रवेश केला आहे आणि तंत्रज्ञान वाढत आहे, तरीही खराब मोबाइल सिग्नल आपल्याला जुन्या युगाची आठवण करून देतात. कधीकधी कॉल दरम्यान कॉल डिस्कनेक्ट होतात आणि कधीकधी आपण महत्त्वाचे ईमेल पाठवण्याचा प्रयत्न करत असताना इंटरनेट स्लो होते. आपण अनेकदा आपल्या सिम कार्ड कंपन्यांना यासाठी दोष देतो, परंतु नेहमीच त्यांची चूक नसते. कधीकधी तुमच्या फोनवरील साधी सेटिंग किंवा सिम कार्डवरील धूळ हे कारण असू शकते. तुमच्या फोनचे नेटवर्क अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी पुढील गोष्टी करु शकता.

Loading content, please wait...
mobile
science
Science and Technology
New 5G Mobile
Mobile Phone
Internet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com