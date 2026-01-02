Slow Internet Solution: तुमच्या 5G फोनमध्ये अजूनही इंटरनेट स्लो चालत आहे? फक्त 'या' 5 गोष्टी करा अन् मिळवा वेगवान नेटवर्क

how to fix slow internet on 5G phone: जरी आपण 2026 मध्ये प्रवेश केला आहे आणि तंत्रज्ञान वाढत आहे, तरीही खराब मोबाइल सिग्नल आपल्याला जुन्या युगाची आठवण करून देतात. कधीकधी कॉल दरम्यान कॉल डिस्कनेक्ट होतात आणि कधीकधी आपण महत्त्वाचे ईमेल पाठवण्याचा प्रयत्न करत असताना इंटरनेट स्लो होते. आपण अनेकदा आपल्या सिम कार्ड कंपन्यांना यासाठी दोष देतो, परंतु नेहमीच त्यांची चूक नसते. कधीकधी तुमच्या फोनवरील साधी सेटिंग किंवा सिम कार्डवरील धूळ हे कारण असू शकते. तुमच्या फोनचे नेटवर्क अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी पुढील गोष्टी करु शकता. .ऑटो मोड आजकाल, आपण सर्वजण आपले फोन 5G किंवा ऑटो मोडवर सेट केलेले असतात. सत्य हे आहे की 5G कव्हरेज अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये कमकुवत आहे. यामुळे फोन नेटवर्क बिघाड होऊ शकतो. कारण ते वारंवार सिग्नल बदलते. जर तुमच्या क्षेत्रात 5G कव्हरेज कमकुवत असेल, तर सेटिंग्जमध्ये नेटवर्क मोड मॅन्युअली 4G वर सेट करा. हे तुमच्या कॉल आणि इंटरनेटची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या स्थिर करेल..एअरप्लेन मोड वापरा ही सर्वात जुनी आणि प्रभावी पद्धत आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला तुमचा सिग्नल कमी होत असल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तुमच्या फोनचा एअरप्लेन मोड ऑन करा. तो सुमारे 15 सेकंदांसाठी चालू ठेवा आणि नंतर तो ऑफ करा. यामुळे तुमचा फोन जवळच्या नेटवर्क टॉवरशी पुन्हा कनेक्ट होईल.तुमचा फोन रीस्टार्ट करा जसे आपल्याला थकल्यावर झोपेची आवश्यकता असते, तसेच आपल्या फोनला रीस्टार्ट करण्याची आवश्यकता असते. जर विमान मोड काम करत नसेल, तर तुमचा फोन रीस्टार्ट करा. हे हार्डवेअर रिफ्रेश करते आणि फोनला सर्वात मजबूत सिग्नल असलेला टॉवर शोधण्याची परवानगी देते..सिम कार्डची स्वच्छता तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या सिम कार्डवर साचलेली धूळ देखील नेटवर्कमध्ये अडथळा आणू शकते? सिम ट्रेमध्ये घाण असल्याने सिम योग्यरित्या काम करत नाही. एकदा फोन बंद केला की, सिम कार्ड काढून मऊ कापडाने हळूवारपणे स्वच्छ करा आणि नंतर ते पुन्हा घाला. हे छोटेसे काम नेटवर्क सुधारू शकते..जाड भिंती आणि बंद खोल्या नेटवर्कचे शत्रू सिग्नल स्लो असण्याचे भिंती आणि बंद खोल्या देखील असू शकता. तुम्ही तळघर, लिफ्ट किंवा जाड भिंती असलेल्या खोलीत असाल तर सिग्नल कमकुवत होणे निश्चित आहे. चांगल्या नेटवर्कसाठी, खिडकीजवळ जाण्याचा प्रयत्न करा किंवा उघड्या खोलीत रहा. कधीकधी खोलीचा कोपरा बदलल्याने तुमचे इंटरनेट सुपरफास्ट चालू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.