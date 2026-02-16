आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीची चर्चा सुरू असतानाच सायबर फ्रॉड करणाऱ्या भामट्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लुटण्यासाठी बनावट ॲप आणि लिंक्स पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. या घोटाळ्यापासून सावध राहण्यासाठी काही गोष्टी नीट समजून घेतल्या तर या धोक्यापासून वाचता येईल.scam कसा होतो?१. बनावट लिंक्स: व्हॉट्सॲप (WhatsApp) किंवा टेलिग्रामवर मेसेज येतो की, "तुमचा नवीन पगार किती असेल हे या ॲपद्वारे तपासा." '8th CPC Salary Calculator' नावाचे बनावट हे ॲप आहे२. APK फाईल: मेसेजमध्ये एका अज्ञात वेबसाइटची लिंक किंवा थेट APK फाईल दिलेली असते. हे ॲप गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध नसते.३. डेटा चोरी: एकदा का तुम्ही हे ॲप इन्स्टॉल केले की, ते तुमच्या फोनमधील मेसेज, कॉन्टॅक्ट्स आणि बँक डिटेल्सचा ॲक्सेस मिळवते.४. बँक खातं रिकामं: तुमच्या फोनवर येणारे OTP हॅकर्स वाचू शकतात आणि त्याद्वारे तुमच्या बँक अकाऊंटमधून पैसे चोरले जातात..India AI Impact Summit 2026 : सॅम ऑल्टमनसह जगातले २० दिग्गज दिल्लीत; आकाशात अँटी-ड्रोन गन ते जमिनीवर डिजिटल किल्ला, सुरक्षा पाहून थक्क व्हाल.बचावासाठी काय करावे?अनोळखी ॲप टाळा: केंद्र सरकारने किंवा कोणत्याही अधिकृत संस्थेने पगार मोजण्यासाठी असे कोणतेही ॲप प्रसिद्ध केलेले नाही.अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती केवळ 8cpc.gov.in किंवा pib.gov.in या सरकारी वेबसाइट्सवरच तपासा..Meta AI : माणूस मेल्यानंतर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय होतं? मेटा AI ने उघड केलं मोठं रहस्य.APK फाइल्स डाऊनलोड करू नका: व्हॉट्सॲपवर आलेल्या कोणत्याही अज्ञात 'APK' फाईलवर क्लिक करू नका.सायबर दोस्त (Cyber Dost) सूचना: गृह मंत्रालयाने 'Cyber Dost' या ट्विटर हँडलवरून या स्कॅमबद्दल विशेष इशारा दिला आहे.फसवणूक झाल्यास काय करावे?जर तुमच्यासोबत किंवा ओळखीच्या कोणासोबत असा प्रकार घडला तर लगेच 1930 या हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा किंवा National Cyber Crime Reporting Portal वर तक्रार नोंदवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.