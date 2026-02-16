विज्ञान-तंत्र

8th Pay Commission च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' नवीन अ‍ॅप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा

8th CPC Salary Scam : आठव्या वेतन आयोगाच्या नावाने सायबर भामट्यांचा नवा घोटाळा समोर आला आहे.
What is the 8th Pay Commission Salary Calculator Scam?

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीची चर्चा सुरू असतानाच सायबर फ्रॉड करणाऱ्या भामट्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लुटण्यासाठी बनावट ॲप आणि लिंक्स पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. या घोटाळ्यापासून सावध राहण्यासाठी काही गोष्टी नीट समजून घेतल्या तर या धोक्यापासून वाचता येईल

