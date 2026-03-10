Aadhaar Card Correction : सावधान! आधार कार्डच्या 3 किरकोळ चुकांमुळे बंद होऊ शकते तुमचे बँक खाते; लगेच करून घ्या 'हा' बदल

आजच्या डिजिटल युगात आधार कार्ड हे तुमचे ओळखपत्रच नाही, तर बँकिंग, सरकारी योजनांपासून ते पेन्शनपर्यंतच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या कामाचे मुख्य आधारस्तंभ आहे. आधार बँक खात्याशी लिंक असणे बंधनकारक असले तरी आधारमधील छोट्या चुकीमुळेही मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. अलीकडेच अनेक बँक ग्राहकांना KYC अपडेट आणि ओळख पडताळणी दरम्यान अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विशेषतः नाव, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबरमधील असंगतीमुळे बँक खाते तात्पुरते ब्लॉक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे..पहिली चूकआधार कार्डवर नाव 'Simran Kaur' असे असले तरी बँकेत 'Simran Kour' किंवा 'Simran G.' असे नोंदवले असल्यास ओळख पडताळणी फेल होते. बँक सुरक्षा कारणास्तव खाते गोठवते, ज्यामुळे पैसे काढणे, ट्रान्सफर किंवा UPI व्यवहार थांबतात.दुसरी चूकआधारमध्ये '01-01-1990' तर बँक रेकॉर्डमध्ये '1 जानेवारी 1990' किंवा वेगळी तारीख असल्यास KYC प्रक्रिया अडकते. यामुळे नवीन खाते उघडणे, लोन किंवा सरकारी लाभ मिळवणे कठीण होते. अनेकदा खाते तात्पुरते बंद होऊन ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो..गाडीत तेल टाकायचं टेन्शन संपलं! आता सूर्य प्रकाशाने चालणार कार; एका झटक्यात ५० हजार लोकांनी केली बुकिंग, जाणून घ्या किंमत किती.तिसरी चूकआधारशी जुना किंवा चुकीचा मोबाईल नंबर लिंक असल्यास OTP येत नाही. ऑनलाइन बँकिंग, UPI किंवा डिजिटल व्यवहार अडथळ्यात येतात. OTP-आधारित पडताळणीत अडचण आल्याने बँकिंग सेवा ठप्प होऊ शकते. चुका दुरुस्त कशा कराल?या चुका दुरुस्त करणे सोपे आहे. नाव किंवा जन्मतारीख सारख्या महत्त्वाच्या बदलांसाठी जवळच्या आधार सेवा केंद्राला भेट द्या. कागदपत्रांसह (जसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट) अपडेट करा. मोबाईल नंबर ऑनलाइन myAadhaar पोर्टलवर अपडेट करता येईल. UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन 'Update Aadhaar' विभागात जा..Whatsapp Chat Recovery : डिलीट झाली Whatsapp चे महत्वाचे चॅट? आता टेंशन घेऊ नका; मिनिटात मिळेल परत, नव्या सुविधेने युजर्स चक्रावले.वेळेवर अपडेट न केल्यास बँक खाते गोठवणे, सरकारी लाभ थांबणे किंवा PANअपडेटमध्ये अडचणी येऊ शकतात. 2026 मध्ये आधार अपडेट नियम अधिक कडक झाले असून चुकीची माहिती असलेल्यांना सेवांमध्ये व्यत्यय येतो. आजच तुमचे आधार तपासा आणि दुरुस्त करा कारण एक छोटी चूक मोठी समस्या टाळू शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.