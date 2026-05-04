AC vs Cooler vs Fan : एसी, कूलर की पंखा...उन्हाळ्यात काय आहे बेस्ट? महिन्याला किती बिल येतं? जाणून घ्या

Summer Tech Tips : वाढता उन्हाळा आपल्याला प्रचंड हैराण करत आहे. घरात बसूनही घामाच्या धारा लागतात. यावेळी थंडावा देणारे तीन मुख्य पर्याय उपलब्ध आहेत पंखा, कूलर आणि एसी. पण कोणता सर्वोत्तम? खर्च, वीजबिल, आरोग्य आणि हवामान यानुसार निवड करायचा. चला जाणून घेऊया साध्या भाषेत.पंखासर्वात स्वस्त आणि कमी वीज वापरणारा पर्याय म्हणजे पंखा. छताचा पंखा फक्त 30-70 वॅट वीज वापरतो. 8 तास चालवल्यास महिन्याला फक्त 100-150 रुपयांचा खर्च येतो. हवा फिरवून शरीराला थंड वाटते, पण हवा थंड करत नाही. उन्हाळ्यात 35 अंशांपेक्षा जास्त तापमानात पंख्याचा प्रभाव कमी होतो. तरीही रात्री झोपण्यासाठी किंवा हलक्या उष्णतेत तो उत्तम आहे. खर्च नाही, देखभाल नाही आणि सर्व हवामानात चालतो. छोट्या खोलीसाठी किंवा बजेट कमी असल्यास पंखा हा पहिला पर्याय..AC मुळे भीषण आग! ९ जणांचा गुदमरून मृत्यू; बंद खोलीतल्या 'या' ५ चुका मृत्यूला देतायत आमंत्रण, सुरक्षेसाठी काय करायचं पाहा.कूलरकूलर पाण्याच्या बर्फाने हवा थंड करतो. 100-300 वॅट वीज वापरतो, म्हणजे महिन्याला 250-300 रुपयांचा खर्च. एसीपेक्षा 7-8 पट स्वस्त. फायदे: हवेत ओलावा टाकतो, ज्यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही. कोरड्या हवामानात खूप प्रभावी. खरेदी खर्चही कमी. तोटे: दमट हवामानात काम करत नाही, कारण हवेत आधीच ओलावा असतो. खोलीत पाण्याची टाकी भरावी लागते, देखभाल करावी लागते आणि खिडक्या उघड्या ठेवाव्या लागतात.CIBIL स्कोर चेक करायला एक रुपयाही होणार नाही खर्च; काही सेकंदात मिळेल संपूर्ण रिपोर्ट, 'इथे' पाहा एका क्लिकवर.एसीएसी हवा खरोखर थंड आणि कोरडी करतो. 1.5 टन 5 स्टार एसी 700-1200 वॅट वापरतो. महिन्याला 1500-1800 रुपयांचा बिल येऊ शकतो. पंख्यापेक्षा 10-11 पट जास्त..फायदे: कोणत्याही हवामानात, बंद खोलीतही तापमान 22-24 अंशावर ठेवता येते. आर्द्रता नियंत्रित करते, झोप चांगली येते. तोटे: सुरुवातीचा खर्च जास्त, वीजबिल भारी, देखभाल महाग. जास्त वेळ वापरल्यास सर्दी, ड्राय स्किन किंवा श्वासाच्या समस्या होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.