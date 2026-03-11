AI-Powered Dashboard to Track Real-Time Vehicle Pollution: 'एआय' सांगतोय वाहनांचे रिअल टाइम प्रदूषण; सीसीटीव्हीवर आधारित 'स्मार्ट डॅशबोर्ड' नीरीकडून विकसित

CCTV Cameras to Detect Polluting Vehicles: शहरांतील वाहनांमधून होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्याकरिता राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित 'डॅशबोर्ड' विकसित केला आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूकपद्धती तसेच वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषित वायू उत्सर्जनाचे 'रिअल-टाइम' विश्लेषण करणे शक्य होणार असल्याची माहिती नीरीचे संचालक डॉ. एस. वेंकटा मोहन यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली..याप्रणालीच्या विकासात नीरीचे वैज्ञानिक डॉ. राहुल व्यवहारे, डॉ. के. जॉर्ज, डॉ. जयसिंग राजपूत, अथर्व मालोदे आणि राज सोनारघरे यांचा सहभाग आहे. या प्रणालीमध्ये शहरातील रस्त्यांवर बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर केला जातो. त्या सीसीटीव्हीशी 'एआय' आधारित विशेष यंत्रणा जोडण्यात आली असून, कॅमेऱ्यासमोरून जाणाऱ्या वाहनांची स्वयंचलित नोंद घेतली जाते. त्यानंतर वाहनांचे दुचाकी, श्री व्हिलर आणि चार चाकी अशा प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते..पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमधून किती प्रमाणात प्रदूषण होते याची मानके ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने निश्चित केली आहेत. या मानकांच्या आधारे बीएस १ ते बीएस ६ पर्यंतच्या वाहनांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून प्रदूषणाचा अंदाज प्रणालीद्वारे काढला जातो, असे डॉ. व्यवहारे यांनी सांगितले..या प्रक्रियेत दिवसभर कॅमेऱ्यापुढून जाणाऱ्या वाहनांची नोंद ठेवली जाते. संबंधित शहरातील वाहनांची एकूण संख्या तसेच बीएस १ ते बीएस ६ पर्यंतच्या वाहनांचे प्रमाण प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून प्राप्त केले जाते. त्यानंतर प्रत्यक्ष वाहतुकीतील वाहनांची संख्या आणि विविध श्रेणीतील वाहनांच्या प्रमाणाची सांगड घालून विशिष्ट रस्त्यावरील प्रदूषणाचे अंदाजित प्रमाण मोजले जाते. या गणनेत शहरातील विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची टक्केवारी वजा केली जाते. ही प्रणाली सुमारे ९३ टक्के अचूक असल्याचे प्रयोगांमधून सिद्ध झाल्याचे डॉ. व्यवहारे यांनी सांगितले. सध्या ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर वर्धा मार्गावरील निरीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याशी जोडण्यात आली असून हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रदूषणाचे हे आहेत हॉटस्पॉटवाहनांची सर्वाधिक गर्दी आणि त्यामाध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या दृष्टीने गणेशपेठ चौक, सीताबर्डी, छत्रपती चौक, ऑरेंज सिटी रुग्णालय चौक, गांधीबाग, महाल, एअरपोर्ट चौक हॉटस्पॉट ठरले असल्याचे डॉ. व्यवहारे म्हणाले..मध्यरात्री १२ ते दुपारी ४ पर्यंतचे प्रदूषणनीरीच्या मुख्य प्रवेशव्दारापुढील सीसीटीव्हीशी जोडलेल्या एआय डॅशबोर्डनुसार सोमवारी मध्यरात्री १२ ते मंगळावारी दुपारी ४ पर्यंत वाहनातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या मात्रेत पर्टीक्यूलेट मॅटरचे प्रमाण ३.३५२ कि.ग्रॅ. प्रती दिवस, नायट्रोजन ऑक्साईडचे प्रमाण २२ कि.ग्रॅ. प्रती दिवस, हायड्रोकार्बन्सचे प्रमाण १४.३३८ कि.ग्रॅ. प्रती दिवस तर कार्बनमोनॉक्साईडचे प्रमाण ५३.१६ कि.ग्रॅ. प्रती दिवस राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.