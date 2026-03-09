एक फोटो-थोडीशी माहिती...आणि तयार होतीये तुमची संपूर्ण प्रोफाइल; समोर आला AI चा सगळ्यात मोठा धोका, तुम्ही करू नका 'ही' 1 चूक

आजकाल प्रत्येकजण आपला फोटो एआय टूलमध्ये टाकून मजेदार कार्टून स्टाइल कॅरिकेचर बनवतंय. फक्त काही सेकंदांत तयार होणारा हा मजेशीर फोटो लोक आपल्या प्रोफाइलवर, स्टोरीत आणि पोस्टमध्ये शेअर करतायत. पण मित्रांनो ही फक्त मजा नाही, तर मोठा सायबर धोका आहे.लोक एआयला सांगतात, “तुम्हाला माझ्याबद्दल जे काही माहिती आहे ते सगळं सांगा आणि माझं कॅरिकेचर बनवा.” यामुळे एआय तुमची नोकरी, छंद, दैनंदिन सवयी, आवडी-निवडी... सगळं काही उघड करतं. हा सगळा डेटा एआय कंपनीकडे जातं आणि गुन्हेगारांना आयता खजिना मिळतो.मोबाईलचं स्टोरेज फुल्ल झालय? सतत हँग होतोय? कोणताही फोटो-व्हिडिओ डिलीट न करता फॉलो करा ही 1 सोपी ट्रिक, फोन चालेल सुपरफास्ट.सायबर तज्ञ म्हणतात, या माहितीचा वापर करून फसवणूक करणारे तुमच्यावर फिशिंग अटॅक करू शकतात. ते तुमच्या ऑफिसचे नाव, सहकाऱ्यांचे नाव किंवा तुमच्या आवडीचा उल्लेख करून विश्वास बसवतात आणि पैसे उकळतात किंवा पासवर्ड चोरतात. कधीकधी लोक फोटो अपलोड करताना बॅकग्राउंड ऑफिसचे बोर्ड, आयडी कार्ड दिसतं, ज्यामुळे धोका आणखी वाढतो..'सर्व्हर डाउन', 'धान्य संपले' अशी कारणं विसरा! खिशात राहणार तुमचं 'रेशन कार्ड'! 'इथे' सुरू झालीये खास सुविधा; घरबसल्या करता येणार तक्रार.एकदा माहिती ऑनलाइन गेली की ती कधीच पूर्णपणे हटवता येत नाही. म्हणून सायबर एक्सपर्ट सांगतातएआय टूल वापरण्यापूर्वी त्याचं प्रायव्हसी पॉलिसी नीट वाचा.नोकरी, घरचा पत्ता, दिनचर्या याबद्दलची खाजगी माहिती शेअर करू नका.फक्त मजेशीर फोटोसाठीच मर्यादित राहा, पर्सनल डिटेल्स सांगू नका..हे ट्रेंड खूप मजेदार वाटतं, पण तुमची ओळख आणि सुरक्षितता यापेक्षा महत्त्वाची आहे. एक छोटी मजा मोठ्या फसवणुकीत बदलू शकते!तुम्हीही हे कॅरिकेचर बनवलंय का? कमेंटमध्ये सांगा आणि इतरांना सावध करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.