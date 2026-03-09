विज्ञान-तंत्र

एक फोटो-थोडीशी माहिती...आणि तयार होतीये तुमची संपूर्ण प्रोफाइल; समोर आला AI चा सगळ्यात मोठा धोका, तुम्ही करू नका 'ही' 1 चूक

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एआय कॅरिकेचर ट्रेंड मजेदार वाटतो, पण तो तुमची खाजगी माहिती उघडी करून सायबर फसवणुकीचा धोका वाढवतो.
एक फोटो-थोडीशी माहिती...आणि तयार होतीये तुमची संपूर्ण प्रोफाइल; समोर आला AI चा सगळ्यात मोठा धोका, तुम्ही करू नका 'ही' 1 चूक

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजकाल प्रत्येकजण आपला फोटो एआय टूलमध्ये टाकून मजेदार कार्टून स्टाइल कॅरिकेचर बनवतंय. फक्त काही सेकंदांत तयार होणारा हा मजेशीर फोटो लोक आपल्या प्रोफाइलवर, स्टोरीत आणि पोस्टमध्ये शेअर करतायत. पण मित्रांनो ही फक्त मजा नाही, तर मोठा सायबर धोका आहे

Loading content, please wait...
Technology
artificial intelligence
photo

Related Stories

No stories found.