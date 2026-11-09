AI Hallucination: धक्कादायक! सरकारी आदेशातच चक्क सुप्रीम कोर्टाचे बनावट निकाल? मुंबई उच्च न्यायालयाने काय केले पाहा...

Mumbai: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून दिलेली माहिती खरी आहे की खोटी, हे तपासल्याशिवाय तिच्यावर विश्वास ठेवणे किती महागात पडू शकते, याचे उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालयात समोर आले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा उल्लेख होता. मात्र, हे निकाल शोधूनही सापडत नसल्याचे एका कंपनीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द केला आणि नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले..हे प्रकरण क्वांटा लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे. सीमाशुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित कंपनीबाबत एक आदेश दिला होता. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा आधार घेण्यात आला होता. पण कंपनीने या निकालांचा शोध घेतला असता ते कोणत्याही कायदेशीर संकेतस्थळावर किंवा उपलब्ध नोंदींमध्ये सापडले नाहीत. त्यामुळे हे निकाल खरे आहेत का, असा प्रश्न कंपनीने उपस्थित केला. हे संदर्भ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केले असावेत, अशी शक्यताही कंपनीने व्यक्त केली..राज्यातील तंत्रनिकेतनांमध्ये 'AI' चा वापर अनिवार्य! MSBTE कडून Google Gemini आणि Copilot वापराचे निर्देश... .कंपनीने काय सांगितले?कंपनीने संबंधित निकालांच्या प्रती मिळाव्यात, यासाठी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी सीमाशुल्क आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. मात्र, हे निकाल उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचे कंपनीने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी अधिकाऱ्याच्या आदेशात ज्या निकालांचा आधार घेतला आहे, ते निकालच अस्तित्वात नसतील तर त्या आदेशाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो, असा मुद्दा कंपनीने मांडला.३० ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सीमाशुल्क विभागानेही संबंधित आदेश रद्द करून नव्याने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या संमतीने ११ ऑगस्टचा आदेश रद्द केला..AI Safety: एआयला अधिकार देण्याची घाई करू नका; अन्यथा मोठे संकट अटळ! कोणी दिला धोक्याचा इशारा?.आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यामुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला ५ नोव्हेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ५ नोव्हेंबरपासून आठ आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्याने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाच वापर केला होता, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. कंपनीच्या आक्षेपानंतर आणि सीमाशुल्क विभागाच्या संमतीने जुना आदेश रद्द करण्यात आला आहे..एआय हॅल्युसिनेशनआज अनेक जण माहिती मिळवण्यासाठी चॅटजीपीटीसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित साधनांचा वापर करतात. सरकारी कार्यालये, कंपन्या आणि कायदेशीर क्षेत्रातही या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. मात्र, एआयने दिलेली प्रत्येक माहिती अचूक असेलच असे नाही. कधी कधी एआय अस्तित्वात नसलेली माहिती खरी असल्याप्रमाणे सांगते. एखाद्या पुस्तकाचा, कायद्याचा किंवा न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा संदर्भही देऊ शकते, यालाच ‘एआय हॅल्युसिनेशन’ म्हणतात..या प्रकरणातही सरकारी आदेशातील दोन न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ वादाचा विषय ठरला. त्यामुळे सरकारी कामकाजात किंवा महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये एआयची मदत घेतली, तरी त्यातून मिळालेल्या माहितीची खात्री करणे आवश्यक ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.