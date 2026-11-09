विज्ञान-तंत्र

AI Hallucination: धक्कादायक! सरकारी आदेशातच चक्क सुप्रीम कोर्टाचे बनावट निकाल? मुंबई उच्च न्यायालयाने काय केले पाहा...

Bombay HC cancels order over fake judgments fresh hearing ordered: सीमाशुल्क विभागाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा उल्लेख करण्यात आला होता; मात्र संबंधित निकालच सापडत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
AI Hallucination

AI Hallucination

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून दिलेली माहिती खरी आहे की खोटी, हे तपासल्याशिवाय तिच्यावर विश्वास ठेवणे किती महागात पडू शकते, याचे उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालयात समोर आले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा उल्लेख होता. मात्र, हे निकाल शोधूनही सापडत नसल्याचे एका कंपनीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द केला आणि नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.

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