AI effect on brain: 'एआय'च्या वापरामुळे मेंदूवर काय परिणाम होतो? संशोधनातून धक्कादायक माहिती

Artificial intelligence: आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स अर्थात एआयचा वापर आजकाल सर्रास होत आहे. कुठलीही अडचण आली किंवा जिज्ञासा जागृत झाली की एआयचा वापर केला जातो. काही लोक तर एकटेपणा दूर करण्यासाठी एआयशी मैत्री करुन बसले आहेत. परीक्षा असो अथवा रोजच्या जगण्यातील प्रश्न एआय तयार आहेच. पण याचा वापर किती घातक ठरु शकतो, हे आता पुढे आलंय..एआयमुळे जेवढ्या गोष्टी सोप्या होत चाललेल्या आहेत, तेवढ्याच त्या धोकेदायक असल्याचं वैज्ञानिक सांगत आहेत. त्यांनी यामागची कारणंदेखील सांगितली आहेत. सातत्याने टूल्सचा वापर करणाऱ्या लोकांच्या विचार करण्याच्या शक्तीवर परिणाम होतो. शिवाय काम करण्याच्या क्षमतादेखील कमी होऊ शकतात..१८ ते १९ वर्षांच्या ५४ तरुणांवर केलेल्या एका अभ्यासात काही निष्कर्ष पुढे आले आहेत. या ५४ जणांना निबंध लिहिण्यासाठी दिला. यामध्ये तीन वेगवेगळे ग्रुप बनवण्यात आले होते. एका ग्रुपला Chatgpt वापरण्यास सांगितलं. तर दुसऱ्या ग्रुपला Google Ai, तिसऱ्या ग्रुपला स्वतःहून निबंध लिहिण्यास सांगितलं. यादरम्यान वैज्ञानिकांनी ईईजी हेटसेटचा प्रयोग करुन मेंदूतील घडामोडी ट्रॅक केल्या..जेव्हा याचे परिणाम समोर आले तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. हे निबंध तपासले असता लिखानाची पद्धत आणि भावनात्मकता कमी दिसून आली. एआय वापरणाऱ्यांच्या बाबतीच असं घडलं. एवढंच नाही तर मेंदूची उत्तेजनाशक्ती कमी झाल्याचं दिसून आलं.गुगल वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चॅट जीपीटी वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त सक्रियता दिसून आली. शिवाय निबंधांमध्ये खोलपणा होता, असं तपासणाऱ्या शिक्षकांनी सांगितलं. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा मेंदू वापरुन निबंध लिहिला त्यांच्या लेखणीमध्ये कस दिसून आला. याशिवाय त्यांची विचार करण्याची पद्धत उच्च आढळून आली..एआय टूल्सचा कमी वापर केल्यास काय होईल?संशोधनानुसार, जे लोक एआय टूल्सवर जास्त अलबंवून आहेत, त्यांच्या डोक्यात जास्त घडामोडी घडत होत्या. सोबत त्यांची आठवण्याची क्षमता फारच कमजोर होती. जे लोक सुरुवातीपासूनच एआय वापरतात त्यांच्या मेंदूची क्षमता खुंटते. त्यामुळे याचा वापर मर्यादित स्वरुपात केला पाहिजे. नाहीतर मेंदू आपल्या क्षमता विसरुन जाऊ शकतो..