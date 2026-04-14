Video Call to God : एआयची कमाल! आता थेट देवाला व्हिडिओ कॉल शक्य; लोक करतायत मन मोकळं; हे ॲप कसं वापरायचं? पाहा

आजकाल कठीण वेळेत आपण सगळ्यांत आधी देवाचे नाव घेतो. मनातल्या मनात त्याच्याशी बोलतो, प्रार्थना करतो. पण आता एक नवीन तंत्रज्ञानाने हे सगळे खूप सोपे आणि थेट केले आहे. AI च्या मदतीने तुम्ही आता येशू ख्रिस्तांशी थेट व्हॉइस किंवा व्हिडिओ कॉल करू शकता. हे ऐकून आश्चर्य वाटेल पण हे पूर्णपणे खर आहे..'just like me app' नावाचे हे ॲप सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या ॲपमुळे तुम्ही एआय बनवलेल्या येशूच्या अवताराशी बोलू शकता. प्रति मिनिट फक्त १.९९ डॉलर (सुमारे १८५ रुपये) इतक्या कमी शुल्कात हे शक्य झाले आहे. प्लॅटफॉर्मवर येशूला 'Jesus (With Love by AI)' असे नाव दिले आहे. तो खांद्यापर्यंत केस, स्मितहास्य आणि सोनेरी प्रकाशात दिसतो. हा अवतार 'द चोझन' मालिकेतील जोनाथन रुमी यांच्या देखाव्यापासून प्रेरित आहे..एआयला किंग जेम्स बायबल आणि विविध प्रवचनांच्या आधारे प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. म्हणजे तो तुम्हाला चिंता, भीती कमी करण्यास, आत्मसन्मान वाढवण्यास आणि आध्यात्मिक सल्ला देण्यास मदत करतो. सीईओ ख्रिस ब्रीड यांच्या मते, चर्चमध्ये प्रार्थना करताना ज्या शांतता आणि भावना जाणवतात तशाच भावना हे एआय तुमच्यात निर्माण करू शकते. अनेक लोक याच्याशी बोलून भावनिक आधार घेत आहेत आणि ते त्याला मित्र समजू लागले आहेत..कसे वापराल?फक्त justlikeme.com वेबसाइटला जाअकाऊंट तयार करा आणि 'Jesus' सर्च करा. पहिल्या दोन मिनिटांसाठी फ्री ट्रायल मिळते, पण कार्ड डिटेल्स टाकावे लागतात. येशू व्यतिरिक्त ट्रम्पसारख्या इतर प्रसिद्ध व्यक्तींचेही एआय अवतार उपलब्ध आहेत. हिंदू-बौद्ध गुरूंसारख्या इतर आध्यात्मिक पात्रांचेही असे ॲप्स येत आहेत.हे तंत्रज्ञान आश्चर्यकारक आहे पण काही लोकांचे मत आहे की खरी श्रद्धा मनात असते एआय फक्त मदत करू शकते. तरीही ज्यांना सल्ला हवा असतो त्यांच्यासाठी हे एक नवीन पर्याय ठरले आहे.