Ai+ Nova 2 Power 5G भारतात लाँच! 16,999 रुपयांत खरेदीची संधी...पाहा फीचर्स अन् ऑफर्स!

Ai+ Nova 2 Power 5G Launch: भारतीय तंत्रज्ञान बाजारात Ai+ कंपनीने आपल्या Nova 2 सीरिजचा विस्तार करत नवीन Ai+ Nova 2 Power 5G हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. भक्कम बॅटरी बॅकअप आणि उत्तम परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन डिझाइन करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रीमियम फीचर्स आणि 5G कनेक्टिव्हिटीच्या साथीने हा फोन मध्यम बजेट श्रेणीतील युजर्सला आकर्षित करण्यासाठी सज्ज झाला आहे..किंमत आणि उपलब्धतेची माहितीया स्मार्टफोनच्या दोन व्हेरिएंट्स बाजारात आणण्यात आले आहेत-6GB RAM + 128GB स्टोरेज: Rs. 16,9998GB RAM + 128GB स्टोरेज: Rs. 17,999हा फोन Golden Blue Fusion, Blue Fusion, Ocean Green, Deep Purple आणि Midnight Black अशा आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. ग्राहकांना हा फोन 24 सप्टेंबरपासून Flipkart वरून खरेदी करता येईल..Philips 5G Smartphone: IP64 रेटिंगसह लाँच! 5700mAh बॅटरी अन् 64MP कॅमेरा; पाहा किंमत आणि भन्नाट फीचर्स... फीचर्सडिस्प्ले: यात 6.75-इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन देण्यात आली आहे. हा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 720x1,600 पिक्सल रिझोल्यूशन आणि High Brightness Mode मध्ये 450 nits ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो.प्रोसेसर आणि ऑपरेटिंग सिस्टम: परफॉर्मन्ससाठी या फोनमध्ये 6nm तंत्रज्ञानावर आधारित MediaTek Dimensity 7100 हा चिपसेट बसवण्यात आला आहे. हा फोन Android 16 आधारित nxtQ OS वर चालतो.बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यातील 7,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी, ज्याला जलद चार्ज करण्यासाठी 33W फास्ट चार्जिंगचा पाठिंबा मिळतो..कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये Sony IMX582 सेन्सर असलेला 48-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा (f/1.8) आणि 8-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाईड अँगल कॅमेरा आहे.सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी समोरच्या बाजूला 13-मेगापिक्सलचा (f/2.0) कॅमेरा देण्यात आला आहे. दोन्ही कॅमेऱ्यांद्वारे 2K रिझोल्यूशनमध्ये 30fps वर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येते.इतर फीचर्स: या फोनमध्ये सुरक्षिततेसाठी साईड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. मायक्रोएसडी कार्डच्या मदतीने स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येते. तसेच IP65 रेटिंगमुळे हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. या फोनचे वजन 222g इतके आहे..Oppo Smartphone: 7000mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले! 16 सप्टेंबरला लाँच होतोय Oppo चा सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन! किंमत फक्त... .कनेक्टिव्हिटीचे पर्याययामध्ये SA आणि NSA सपोर्टसह 5G, ड्युअल 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि USB Type-C पोर्ट यांसारखे सर्व आधुनिक पर्याय मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.