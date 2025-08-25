AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?

सारा इझेकिएल, जिने मोटर न्यूरॉन आजारामुळे आवाज गमावला होता, तिला एआयच्या मदतीने तिचा आवाज पुन्हा मिळाला आहे.जुन्या व्हिडिओ क्लिपच्या आठ सेकंदांच्या ऑडिओचा वापर करून एआयने तिच्या आवाजाची प्रतिकृती तयार केली. हा तंत्रज्ञानाचा विजय असून, साराच्या यशोगाथेने लाखो लोकांना प्रेरणा दिली आहे..आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) ने वैद्यकीय क्षेत्रात एक नवा चमत्कार घडवला आहे. ५५ वर्षीय सारा इझेकिएल जिने २५ वर्षांपूर्वी मोटर न्यूरॉन आजारामुळे आपला आवाज गमावला होता तिला एआयच्या मदतीने पुन्हा तिचा स्वतःचा आवाज मिळाला आहे. हा प्रवास थक्क करणारा आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय देणारा आहे..सारा इझेकिएलला २५ वर्षांपूर्वी मोटर न्यूरॉन आजाराचे निदान झाले. या आजारात नसा आणि स्नायू कमकुवत होतात, ज्यामुळे बोलणे, चालणे आणि गिळणे कठीण होते. साराच्या बाबतीतही असेच घडले आणि तिचा आवाज हळूहळू लुप्त झाला. पण आता तिच्या कुटुंबाकडे सापडलेल्या आठ सेकंदांच्या जुन्या व्हिडिओ क्लिपने तिच्या आयुष्यात नवे आशेचे किरण आणले..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.हे तंत्रज्ञान नेमके काय आहे?सारा इझेकिएलचा आवाज परत आणण्यासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान म्हणजे एआय आधारित आवाज क्लोनिंग करणारे तंत्रज्ञान आहे . हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्र जे ऑडिओ नमुन्यांवरून एखाद्याचा आवाज पुन्हा तयार करते. साराच्या बाबतीत तिच्या आठ सेकंदांच्या जुन्या व्हिडिओ क्लिपमधून तिच्या आवाजाचा नमुना घेण्यात आला. एआयने तिच्या आवाजाचा स्वर, पिच आणि बोलण्याची शैली यांचा अभ्यास केला. न्यूरल नेटवर्क्स आणि जनरेटिव्ह अॅडव्हर्सरियल नेटवर्क्स (GANs) सारख्या प्रगत मशीन लर्निंग मॉडेल्सद्वारे हा आवाज हुबेहूब तयार करण्यात आला. संबंधित व्यक्ति डोळ्यांच्या हालचालींद्वारे संगणकावर टाइप करू शकते आणि एआय ते शब्द त्या व्यक्तीच्या आवाजात बोलते. हे तंत्रज्ञान जसे की ElevenLabs सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे, मोटर न्यूरॉन आजारासारख्या रुग्णांसाठी स्वतःच्या आवाजात बोलणे शक्य करते.Shubhanshu Shukla : अवकाशात खूप भिती वाटते, पण....गगनयान मिशनबद्दल काय बोलले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला? पाहा व्हिडिओ..या व्हिडिओत सारा तिच्या मुलीशी बोलत होती. शास्त्रज्ञांनी या क्लिपमधील आठ सेकंदांच्या ऑडिओचा वापर करून एआय मॉडेलला प्रशिक्षण दिले. साराच्या आवाजाचा स्वर, पिच आणि बोलण्याची शैली यांचा अभ्यास करून एआयने तिच्या आवाजाची हुबेहूब प्रतिकृती तयार केली. आता सारा डोळ्यांच्या हालचालींद्वारे संगणकावर टाइप करते आणि एआय तिचे शब्द तिच्याच आवाजात बोलते. यामुळे ती पुन्हा आपल्या कुटुंबाशी तिच्या मूळ आवाजात संवाद साधू शकते.FAQsHow did Sarah Ezekiel lose her voice?सारा इझेकिएलने तिचा आवाज कसा गमावला?सारा इझेकिएलला २५ वर्षांपूर्वी मोटर न्यूरॉन आजाराचे निदान झाले, ज्यामुळे तिच्या बोलण्याच्या स्नायूंवर परिणाम झाला आणि हळूहळू तिचा आवाज गेला.What technology helped Sarah regain her voice?कोणत्या तंत्रज्ञानाने साराला तिचा आवाज परत मिळवण्यास मदत केली?आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिच्या जुन्या व्हिडिओ क्लिपमधील आवाजाचा नमुना घेऊन तिचा आवाज पुनर्स्थापित केला गेला.How was Sarah’s old video clip used?साराच्या जुन्या व्हिडिओ क्लिपचा कसा उपयोग झाला?आठ सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिपमधून तिच्या आवाजाचा नमुना घेऊन एआयला प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्याने तिच्या आवाजाची हुबेहूब प्रतिकृती तयार केली.How does Sarah communicate using AI now?सारा आता एआयच्या मदतीने कसा संवाद साधते?सारा डोळ्यांच्या हालचालींद्वारे संगणकावर टाइप करते आणि एआय तिचे शब्द तिच्याच आवाजात बोलते.What is the significance of this achievement?या यशाचे महत्त्व काय आहे?हे यश दर्शवते की एआय तंत्रज्ञान वैद्यकीय क्षेत्रात अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी साध्य करू शकते आणि रुग्णांचे जीवन सुधारू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.