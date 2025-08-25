विज्ञान-तंत्र

AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?

सारा इझेकिएल, जिने मोटर न्यूरॉन आजारामुळे आवाज गमावला होता, तिला एआयच्या मदतीने तिचा आवाज पुन्हा मिळाला आहे. हे तंत्रज्ञान नेमके काय आहे, जाणून घेऊया
AI Voice Restoration : एआयचा चमत्कार! २५ वर्षांनी साराला परत मिळाला तिचा आवाज, जगभर चर्चेत आलेलं तंत्रज्ञान नेमकं आहे तरी काय?
Saisimran Ghashi
Summary

  • सारा इझेकिएल, जिने मोटर न्यूरॉन आजारामुळे आवाज गमावला होता, तिला एआयच्या मदतीने तिचा आवाज पुन्हा मिळाला आहे.

  • जुन्या व्हिडिओ क्लिपच्या आठ सेकंदांच्या ऑडिओचा वापर करून एआयने तिच्या आवाजाची प्रतिकृती तयार केली.

  • हा तंत्रज्ञानाचा विजय असून, साराच्या यशोगाथेने लाखो लोकांना प्रेरणा दिली आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) ने वैद्यकीय क्षेत्रात एक नवा चमत्कार घडवला आहे. ५५ वर्षीय सारा इझेकिएल जिने २५ वर्षांपूर्वी मोटर न्यूरॉन आजारामुळे आपला आवाज गमावला होता तिला एआयच्या मदतीने पुन्हा तिचा स्वतःचा आवाज मिळाला आहे. हा प्रवास थक्क करणारा आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय देणारा आहे.

