AI Death Prediction : तुमचा मृत्यू कधी होणार हेदेखील सांगणार 'एआय'; डेन्मार्कमधील टेक्निकल युनिवर्सिटीचा शोध

कसा दिला डेटा?

संशोधकांनी आधी प्रत्येक गोष्टीला कोड नेमले. उदाहरणार्थ S52 हा कोड तुटलेला हात दर्शवतो, 072 हा कोड एखादा आजार दर्शवतो, किंवा मग POS3513 हा कोड कम्प्युटर टेक्निशियन या जॉब प्रोफेशनसाठी वापरण्यात येतो. अशाच प्रकारे सर्व व्यक्तींचा शक्य तेवढा डेटा या एआय टूलला देण्यात आला. यानंतर या टूलने डेटाचा अभ्यास करुन अंदाज व्यक्त केले. (How is the data given?)