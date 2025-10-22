Recharge : फक्त 599 रुपयांत जॅकपॉट! रॉकेट स्पीडचं इंटरनेट; Disney+ Hotstar अन् 17 हजारवालं AI टूल फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग अन् इंटरनेट

Airtel 599 rupees recharge plan : महागड्या इंटरनेट आणि ओटीटी सबस्क्रिप्शनने कंटाळलात? मग एअरटेलची नवीन ५९९ रुपयांची ब्रॉडबँड ऑफर तुमच्यासाठी आहे.. ही ऑफर फक्त हायस्पीड इंटरनेटच नाही, तर Disney+ Hotstar, २० हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म, ३५०+ टीव्ही चॅनेल आणि १७,००० रुपये किमतीचे Perplexity Pro एआय सबस्क्रिप्शन मोफत देते. कमी किमतीत इतक्या सुविधा मिळणे खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.एअरटेलचा हा प्लॅन ३० एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड देतो, जो दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे. यात Disney+ Hotstar, SonyLIV, लायन्सगेट प्ले, इरोस नाऊ, होईचोई, मनोरमामॅक्स यासारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म मोफत मिळतात. याशिवाय ३५० हून अधिक टीव्ही चॅनेल (एचडीसह) तुमच्या मनोरंजनाला चारचाँद लावतात. टीव्ही आणि ओटीटी दोन्ही पाहणाऱ्यांसाठी हा प्लॅन परिपूर्ण आहे..Viral News : ही बाई आहे की हैवान? गाढ झोपलेल्या नवऱ्यावर टाकले उकलते पाणी, नंतर अॅसिडने केला हल्ला, धक्कादायक कारण समोर....मोफत वायफाय राउटर आणि थँक्स बेनिफिट्सया प्लॅनची खासियत म्हणजे ६ महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन घेतल्यास एअरटेल मोफत वाय-फाय राउटर देते. यामुळे राउटर खरेदीचा खर्च वाचतो. तसेच, इंस्टॉलेशनसाठी १५०० रुपये शुल्क आहे, पण सवलतीच्या ऑफरमुळे ते कमी होऊ शकते. एअरटेल थँक्स बेनिफिट्स अंतर्गत निवडक अॅप्स, रिवॉर्ड्स आणि इतर ओटीटी फायदे मिळतात, ज्यामुळे हा प्लॅन आणखी आकर्षक होतो..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.Perplexity Pro १७,००० रुपयांचे एआय टूल फ्रीया प्लॅनमधील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे परप्लेक्सिटी प्रो चे मोफत सबस्क्रिप्शन. हे एआयसर्च इंजिन रिअल टाइममध्ये अचूक आणि संशोधित माहिती देते, ज्याची वार्षिक किंमत १७,००० रुपये आहे. संशोधन किंवा माहिती शोधणाऱ्यांसाठी हे टूल अत्यंत उपयुक्त आहे.एअरटेलच्या या ऑल इन वन प्लॅनने वापरकर्त्यांना खऱ्या अर्थाने आनंद दिला आहे. कमी किमतीत हायस्पीड इंटरनेट, मनोरंजन आणि डेवलपमेंट एआय टूल मिळवण्याची ही संधी सोडू नका. अधिक माहितीसाठी एअरटेलच्या वेबसाइटवर भेट द्या आणि आजच या ऑफरचा लाभ घ्या.FAQsWhat is included in Airtel’s ₹599 broadband plan?एअरटेलच्या ₹५९९ ब्रॉडबँड प्लॅनमध्ये काय समाविष्ट आहे?या प्लॅनमध्ये ३० एमबीपीएस इंटरनेट, डिस्ने+ हॉटस्टार, २०+ ओटीटी प्लॅटफॉर्म, ३५०+ टीव्ही चॅनेल आणि ₹१७,००० चे परप्लेक्सिटी प्रो सबस्क्रिप्शन मोफत मिळते.Do I get a free Wi-Fi router with this plan?या प्लॅनसह मोफत वाय-फाय राउटर मिळेल का?होय, ६ महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन घेतल्यास एअरटेल मोफत वाय-फाय राउटर देते.Which OTT platforms are available in this plan?या प्लॅनमध्ये कोणते ओटीटी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत?डिस्ने+ हॉटस्टार, सोनीएलआयव्ही, लायन्सगेट प्ले, इरोस नाऊ, होईचोई, मनोरमामॅक्स यासह २०+ ओटीटी प्लॅटफॉर्म मोफत मिळतात.What is Perplexity Pro, and how is it beneficial?परप्लेक्सिटी प्रो म्हणजे काय आणि त्याचा काय फायदा आहे?परप्लेक्सिटी प्रो हे एआय-संचालित सर्च इंजिन आहे, जे रिअल-टाइममध्ये अचूक माहिती देते, विशेषतः संशोधनासाठी उपयुक्त.Are there any additional benefits with this plan?या प्लॅनसह इतर कोणते फायदे मिळतात?एअरटेल थँक्स बेनिफिट्स अंतर्गत निवडक अॅप्स, रिवॉर्ड्स आणि इतर ओटीटी फायदे मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.