Airtel 5G : आता या 4 शहरांमध्ये देखील होणार उपलब्ध Airtel 5G, तपासा यादी...

Airtel 5G Plus : दूरसंचार कंपनी Airtel ने जानेवारीच्या सुरुवातीलाच राउर केला, भुवनेश्वर, कटक येथील वापरकर्त्यांसाठी Airtel 5G Plus सुविधा सुरू केली होती. आता कंपनीने पुरीत आपली 5G सेवा जाहीर केली आहे. Airtel 5G Plus सेवा टप्प्याटप्प्याने वापरकर्त्यांसाठी सुरू केली जात आहे. ज्या वापरकर्त्यांकडे 5G सक्षम डिव्हाइस आहे ते कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय या नेटवर्कचा आनंद घेऊ शकतात.

युजर्सना मिळेल अल्ट्राफास्ट नेटवर्क

कंपनी सातत्याने आपले नेटवर्क वाढवत असून येत्या काळात राज्यभरात आपली सेवा सुरू करणार आहे. एअरटेलचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौमेंद्र साहू यांनी म्हटले आहे की पुरीमध्ये एअरटेल 5G प्लस लॉन्च करण्याची घोषणा करताना खूप आनंद होत आहे. या शहरांमधील एअरटेल वापरकर्त्यांना आता अल्ट्राफास्ट नेटवर्कचा अनुभव घेता येणार आहे. यासोबतच सध्याच्या 4G नेटवर्कचा वेगही 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढला आहे.

Airtel 5G Plus चे फायदे

1.Airtel 5G Plus मध्ये, वापरकर्त्यांना हाय-स्पीड इंटरनेट मिळेल आणि त्यांची इंटरनेट वापरण्याची मजा दुप्पट होईल.

2.याशिवाय ते हाय डेफिनेशन व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टिपल चॅटिंग, फोटो काही सेकंदात अपलोड करू शकतील.

3.या लॉन्चमुळे भारताच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

4.Airtel 5G Plus शिक्षण, आरोग्यसेवा, उत्पादन, कृषी, गतिशीलता क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणेल.

5.Airtel 5G Plus आता सर्व Android आणि Apple 5G सक्षम उपकरणांवर चालू शकते.

भारतातील काही निवडक शहरांमध्ये, युजर्स Airtel 5G Plus सेवेचा आनंद घेत आहेत. पण तुम्ही गुजरातच्या प्रत्येक जिल्ह्यात Airtel 5G Plus चा आनंद घेऊ शकता. कंपनी हळूहळू भारतातील प्रत्येक शहरात 5G नेटवर्क वाढवत आहे.