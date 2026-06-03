Airtel 99 Recharge : एयरटेलने आणला 99 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन; स्पर्धक कंपन्यांना टेन्शन, आता रिल्स सोडून पाहा हवा तो चित्रपट

मोबाईलवर रील्स स्क्रोल करत वेळ घालवणाऱ्यांसाठी आता एक भन्नाट पर्याय उपलब्ध झाला आहे. अनेकांना चित्रपट, वेब सिरीज आणि क्रिकेटचे सामने पाहायला आवडतात.पण वेगवेगळ्या OTT प्लॅटफॉर्मचे महागडे सबस्क्रिप्शन घेणे प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये बसत नाही. अशा परिस्थितीत आता एंटरटेंमेंट लवर्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे..देशातील प्रमुख टेलिकॉम कंपनी एअरटेलने आपल्या ग्राहकांसाठी एक असा प्लॅन आणला आहे, ज्यामुळे कमी खर्चात भरपूर मनोरंजनाचा आनंद घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे या प्लॅनची किंमत ऐकून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. कारण एका महिन्याच्या OTT मनोरंजनासाठी आता शेकडो रुपये खर्च करण्याची गरज उरणार नाही..फक्त एका ट्रिकने Instagram हॅक! Meta AI मधील त्रुटीचा गैरवापर; लाखो अकाउंट्सवर हॅकर्सचा हल्ला, सुरक्षेसाठी लगेच करा 'हे' काम.एअरटेलने आपला Xtream Play Premium मासिक प्लॅन अवघ्या 99 रुपयांत सादर केला आहे. या प्लॅनमुळे ग्राहकांना एक-दोन नव्हे तर तब्बल 20 हून अधिक लोकप्रिय OTT प्लॅटफॉर्मचा ॲक्सेस मिळणार आहे. त्यामुळे चित्रपट, वेब सिरीज, लाइव्ह स्पोर्ट्स आणि विविध भाषांतील मनोरंजन एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे..या प्लॅनमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे Sony LIV चा समावेश. अनेक लोकप्रिय मालिका, चित्रपट आणि क्रीडा स्पर्धांचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी स्वतंत्रपणे सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागते. मात्र आता तेच कंटेंट या स्वस्त प्लॅनमध्ये उपलब्ध होणार आहे.याशिवाय Lionsgate Play, FanCode, Eros Now, Hungama Play, ShemarooMe यांसारखे अनेक लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मही या यादीत आहेत..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक OTT साठी वेगळे ॲप डाउनलोड करण्याची गरज नाही. Airtel Xtream Play ॲपमध्येच सर्व कंटेंट पाहता येणार आहे. त्यामुळे मोबाईलची मेमरी वाचेल आणि कंटेंट शोधण्यासाठी वेळही कमी लागेल.हा प्लॅन फक्त स्मार्टफोनपुरता मर्यादित नाही. ग्राहक स्मार्ट टीव्ही, लॅपटॉप, टॅबलेट किंवा कॉम्प्युटरवरही याचा आनंद घेऊ शकतात..घरातील संपूर्ण कुटुंबासाठी हा प्लॅन एक परवडणारा मनोरंजन पर्याय ठरू शकतो.कमी किंमत, अनेक OTT प्लॅटफॉर्म आणि एकाच ॲपमध्ये सर्व कंटेंट या वैशिष्ट्यांमुळे एअरटेलचा हा नवा प्लॅन सध्या ग्राहकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.