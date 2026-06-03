विज्ञान-तंत्र

Airtel 99 Recharge : एयरटेलने आणला 99 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन; स्पर्धक कंपन्यांना टेन्शन, आता रिल्स सोडून पाहा हवा तो चित्रपट

Airtel Launches Affordable ₹99 Subscription Plan : फक्त 99 रुपयांमध्ये 20+ OTT अॅप्स! एअरटेलची भन्नाट ऑफर चर्चेत
airtel xstream play premium rs 99 ott plan

airtel xstream play premium rs 99 ott plan

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मोबाईलवर रील्स स्क्रोल करत वेळ घालवणाऱ्यांसाठी आता एक भन्नाट पर्याय उपलब्ध झाला आहे. अनेकांना चित्रपट, वेब सिरीज आणि क्रिकेटचे सामने पाहायला आवडतात.

पण वेगवेगळ्या OTT प्लॅटफॉर्मचे महागडे सबस्क्रिप्शन घेणे प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये बसत नाही. अशा परिस्थितीत आता एंटरटेंमेंट लवर्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे.

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