Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे

Ajit Pawar Plane Crash : आज २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान Learjet 45 विमानाच्या भीषण अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विमानातील सर्व ५ जणांचा दुःखद मृत्यू झाला..विमान प्रवास हा जगातील सर्वात सुरक्षित प्रवासांपैकी एक मानला जातो तरीही काही तांत्रिक किंवा मानवी चुकांमुळे अपघात घडू शकतात. विमानाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी प्लेन क्रॅश होण्यामागची ५ प्रमुख कारणे आहेत...मानवी चुका (Pilot Error)विमान अपघातांमध्ये सर्वात मोठे कारण 'पायलट एरर' हे असते. विमानाचे तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी, आणीबाणीच्या प्रसंगी पायलटने घेतलेला चुकीचा निर्णय किंवा चुकीचे वाचन (Misinterpretation) धोकादायक ठरू शकते. थकवा, कामाचा ताण किंवा विमानातील उपकरणांचा चुकीचा अर्थ लावणे यामुळे अपघात होतात. बोईंग (Boeing) च्या आकडेवारीनुसार ५०% पेक्षा जास्त अपघात मानवी चुकांमुळे होतात.Ajit Pawar Family Tree : बारामतीपासून दिल्लीपर्यंत राजकीय वारसा; अनेकांना माहिती नाहीये पवार कुटुंबाची 'ही' प्रेरणादायी कहाणी.हवामानातील बदल (Weather Conditions)खराब हवामान हे विमान उड्डाणातील मोठे आव्हान आहे. विजांचा कडकडाट, दाट धुके, विंड शेअर (वाऱ्याचा वेग अचानक बदलणे) किंवा इंजिनमध्ये बर्फ साचणे यांसारख्या गोष्टींमुळे पायलटचे नियंत्रण सुटू शकते. आधुनिक विमाने वादळाचा सामना करण्यासाठी सक्षम असली तरी, लँडिंगच्या वेळी खराब हवामान अत्यंत घातक ठरू शकते. अधिक माहितीसाठी फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) चे निकष पाहता येतात..Ajit Pawar Plane Crash : मोठी बातमी ! अजित पवार यांच्या विमानाला भीषण अपघात, ६ प्रवाशांचा मृत्यू, बारामतीत लॅंडिंग दरम्यान दुर्घटना.तांत्रिक बिघाड (Mechanical Failure)विमानाचे इंजिन बंद पडणे, हायड्रोलिक सिस्टम निकामी होणे किंवा विमानातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये बिघाड होणे हे अपघातांचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. विमानाची नियमित देखभाल (Maintenance) न केल्यास किंवा जुन्या सुट्या भागांमुळे हवेत मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन (ICAO) च्या सुरक्षा अहवालानुसार तांत्रिक बिघाडामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी कडक तपासणी केली जाते. .पक्षांची धडक (Bird Strikes)विमानाचे इंजिन सुरू असताना त्यात एखादा मोठा पक्षी शिरल्यास इंजिन निकामी होऊ शकते. विशेषतः टेक ऑफ किंवा लँडिंगच्या वेळी अशा घटना जास्त घडतात. जरी इंजिन अशा धडकांसाठी टेस्ट केलेले असते, तरीही एकाच वेळी अनेक पक्षी धडकल्यास इंजिन फ्लेमआऊट होऊ शकते. नॅशनल जिओग्राफिक (National Geographic) वरील शोधनिबंधांनुसार हे विमान सुरक्षेपुढील एक नैसर्गिक पण गंभीर आव्हान आहे..हवाई वाहतूक नियंत्रण त्रुटी (Air Traffic Control Errors)कधीकधी जमिनीवर बसलेल्या एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर्सकडून (ATC) चुकीचे निर्देश दिले जातात. विमानांची गर्दी असलेल्या धावपट्टीवर दोन विमानांना एकाच वेळी परवानगी देणे किंवा चुकीच्या उंचीवर विमान उडवण्याचे निर्देश दिल्याने हवेत किंवा धावपट्टीवर विमाने एकमेकांना धडकू शकतात. अशा चुका टाळण्यासाठी आता स्वयंचलित TCAS (Traffic Collision Avoidance System) यंत्रणा प्रत्येक विमानात बसवली जाते..