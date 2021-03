Amazon ने बदलला Icon; सोशल मीडियावर हिटलरच्या मिशीशी केली जात होती तुलना

नवी दिल्ली- ई-कॉमर्समधील बलाढ्य कंपनी अ‍ॅमेझॉनने (Amazon) आपले एक आयकॉन बदलले (Amazon App Icon) आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विरोधानंतर कंपनीने तो बदलण्याचा निर्णय घेतला. काही लोकांनी या आयकॉनची तुलना हिटरलच्या मिशीसोबत (Adolf Hitler's moustache) केली होती. याची दखल घेत कंपनीने हे आयकॉन बदलले आहे. फॉक्स न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, एडॉल्फ हिटलरच्या मिशीशी मिळते-जुळते आयकॉन असल्याची प्रतिक्रिया उमटत असल्याने अ‍ॅमेझॉनने निळी रिबिन बदलली आहे. कंपनीने जानेवारीमध्ये नव्या आयकॉनचे अनावरण केले होते. जुन्या शॉपिंग कार्ड आयकॉनला भुऱ्या रंगाच्या कार्डबोर्ड बॉक्समध्ये बदलण्यात आलं होतं. ज्यात समोरच्या भागात एक निळी रिबिन आणि त्याच्या खाली एक हास्याच्या आकाराचे अ‍ॅमेझॉनचे चिन्ह होते. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षातील अ‍ॅमेझॉन अ‍ॅपच्या आयकोनमधील पहिला बदल होता.

निळ्या रिबिनच्या खाली असणाऱ्या टोका-टोकाच्या आकारामुळे सोशल मीडियावरील अनेक युझर्संना हिटलरच्या टूशब्रशसारख्या शैलीच्या मिशीची आठवण आणून दिली. अनेकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅमेझॉनचा विरोध सुरु केला. तसेच आयकॉनला ट्रोल केलं गेलं. युझर्सच्या अशा प्रतिक्रियांमुळे अ‍ॅमेझॉनने चुपचाप निळ्या रंगाच्या रिबिनचा आकार बदलला आहे. नवीन बदल स्पष्णपणे दिसून येत आहे. शिवाय युझर्संनी आता याबाबतही प्रतिक्रिया देणे सुरु केले आहे.

टाटा सफारी रिव्ह्यू: कमबॅक झाला पण खरंच आहे का दमदार.? चला पाहुयात...

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021