Amazon Cloud Outage : ॲमेझॉन AWS वर ड्रोन हल्ला! UAE-बहारीन क्लाउड सेंटर ठप्प; भारतीय कंपन्यांसाठी चेतावणी, बँका-मोबाईल ॲप्स बंद

मध्यपूर्वेतील तणावामुळे अमेझॉनच्या प्रसिद्ध क्लाउड कंपनी AWS च्या डेटा सेंटरवर ड्रोन हल्ले झाले आहेत. युनायटेड अरब अमिरात (UAE) आणि बहारीनमधील तीन सुविधांना थेट नुकसान झाले. यामुळे हजारो कंपन्या, बँका आणि ऑनलाइन सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे..AWS ने सांगितले की, UAE मधील दोन डेटा सेंटरवर ड्रोन थेट आदळले, तर बहारीनमधील एका सेंटरजवळ झालेल्या हल्ल्यामुळे इमारतीला तडा गेला, विजेचा पुरवठा बंद पडला आणि आग विझवण्यासाठी पाण्याचा वापर केल्याने पाण्याचे नुकसानही झाले. यामुळे क्लाउड सेवांमध्ये मोठा खंड पडला आहे. EC2, S3, डेटाबेस आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम झाला. पूर्णपणे सेवा पूर्ववत होण्यास बराच वेळ लागेल, असे AWS ने इशारा दिला आहे..या हल्ल्यामुळे अबू धाबी कमर्शिअल बँकसारख्या वित्तीय संस्थांच्या मोबाइल अॅप आणि ऑनलाइन बँकिंग सेवांमध्ये अडचणी आल्या. अनेक व्यवसाय, पेमेंट सिस्टम आणि अॅप्स ठप्प झाले. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्याने ही घटना घडली. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आता युद्धात फक्त इमारती किंवा सैन्य तळ नव्हे तर क्लाउड आणि इंटरनेट सुविधाही लक्ष्य होऊ शकतात. मायक्रोसॉफ्ट, गुगलसारख्या कंपन्यांनी UAE ला AI आणि क्लाउड हब बनवले आहे, त्यामुळे धोका वाढला आहे..भारतातील अनेक कंपन्या AWS वर अवलंबून आहेत. या घटनेने सर्वांना सावध केले आहे. AWS ने ग्राहकांना सल्ला दिला आहे की, महत्त्वाचे डेटा बॅकअप ठेवा आणि काम इतर सुरक्षित भागात हलवा. कंपनी सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे पण परिस्थिती अस्थिर असल्याने काही सांगता येत नाही..ही घटना दाखवते की, जगातील संघर्ष आता फक्त भौतिक नव्हे तर डिजिटल जगालाही हादरवू शकतात. सर्वांनी आपल्या डेटा स्टोरेजला विविधता द्यावी आणि मजबूत बॅकअप सिस्टम तयार करावे, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. अमेझॉनसारख्या दिग्गज कंपनीच्या सेंटरवर हल्ला झाल्याने जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे.